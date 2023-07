Revelan el percance que habría sufrido Susana Giménez en los Martín Fierro: “Salió dos veces del salón”

escuchar

Llena de emoción y alegría, Susana Giménez vivió a pleno la entrega de los Martín Fierro. Sin estar ternada -por su ausencia en la televisión durante el 2022- tuvo igual una gran participación en el evento, al recibir el galardón de diamantes por su trayectoria y subir al escenario para recibir el premio en el homenaje a Antonio Gasalla, circunstancia que la hizo quebrar en llanto. Pero la noche no habría terminado como lo esperó debido a un contratiempo, que la obligó a abandonar el Hotel Hilton rápido y sin dialogar con la prensa que hacía guardia en la puerta.

Con un vestido negro con destellos dorados y estrellas bordadas, Susana Giménez ingresó al Hotel Hilton, donde era esperada por sus colegas y la prensa, al tratarse de una importantísima figura de la televisión argentina. Durante las más de cuatro horas de transmisión del evento, se la pudo ver atenta al resto de invitados que se acercaban a su mesa para saludarla, como así también mientras esperaba expectante a conocer cada ganador de las ternas.

Susana Giménez recibió el premio homenaje para Antonio Gasalla Captura de pantalla

Un momento de total emoción se vivió cuando Mirtha Legrand subió al escenario para otorgarle la distinción del Martín Fierro de diamantes por sus años de trayectoria. Las divas tuvieron un divertido ida y vuelta, en el que la figura de Telefe le expresó a su colega: “Nos vamos entregando este premio la una a la otra”. Más tarde, subió nuevamente al escenario para recibir el galardón otorgado en homenaje a Antonio Gasalla, y entre lágrimas lamentó la enfermedad que atraviesa el artista, con quien compartió décadas en pantalla.

Entre la emoción y la alegría, la diva disfruto del evento con todo lo que conlleva y, por supuesto, era esperada por la prensa en la puerta tras la finalización de la premiación, pero no pudo hablar ante las cámaras. Según las palabras de Carlos Monti en Desayuno Americano (América), la diva sufrió un percance presuntamente causado por una indigestión. Cabe recordar que el menú de la noche constó de un plato principal de ternera braseada, con humita, texturas de maíz, cremoso de zanahoria-chocolate blanco y cebollín caramelizado; y de postre un cremoso de queso y chocolate blanco, con una compota de mango y una crema montada de maracuyá.

El percance de Susana Giménez tras la ceremonia de los Martín Fierro: "Se fue apurada"

“Salió dos veces del salón y me cuentan que fue a un baño privado, no al común, donde no tiene acceso el resto de la gente. Cuando todos los periodistas están esperando una vez que terminó el show, apareció el chofer y dijo: ‘No la esperen, no se siente bien, la llevo a la casa’”, reveló el periodista sobre el suceso que ocurrió pasada la una de la madrugada.

Por supuesto que este presunto percance no fue confirmado por la conductora, quien se limitó a compartir los mejores momentos del evento en sus redes sociales. Y si esto hubiera ocurrido, se la pudo ver muy bien el lunes por la tarde cuando asistió a la Gala Homenaje al Dr. René Favaloro en el Teatro Colón, donde habló ante la prensa y se mostró emocionada por formar parte del evento que conmemoró al médico al cumplirse un centenario de su nacimiento.

LA NACION