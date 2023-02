Revelan el verdadero motivo detrás del “percance” que tuvo Sofía ‘Jujuy’ Jiménez en vivo en televisión

escuchar

El martes por la mañana se vivió un particular momento en la televisión argentina que abrió un debate. Sofía “Jujuy” Jiménez estuvo invitada en A la Barbarossa (Telefe) y sufrió un percance en vivo. Estaba vestida con un look total white y, cuando se dio vuelta en un paso de baile, tenía una mancha que aparentaba ser sangre en el pantalón, algo que fue advertido por Georgina Barbarossa.

Si bien la modelo se mostró nerviosa y angustiada por lo sucedido, la conductora la calmó y le aseguró: “Nos pasa a todas las mujeres, tesoro”. A partir de ese momento se abrió un debate en las redes, al que varias celebridades y figuras de renombre se sumaron. Algunos especularon con que fue un accidente, muy común para las mujeres que menstrúan, y otros sostuvieron que se trató de una campaña publicitaria. Finalmente, 24 horas más tarde, la protagonista volvió al programa y reveló qué fue lo que realmente sucedió.

El percance de Jujuy Jiménez en el programa de Georgina Barbarossa

“Logramos el objetivo”, le aseguró Jiménez a Georgina apenas comenzó a hablar. “Quiero empezar agradeciendo. Fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de amor y contención, de hombres, mujeres y hasta familiares míos. Es algo que impactó muchísimo, porque no está naturalizado”. Al escucharla, la conductora acotó: “No se habla de la menstruación y se tiene que hablar”.

En este sentido, la modelo reveló el verdadero motivo de lo que sucedió y confirmó las sospechas de algunos: “No es una simple campaña publicitaria, es algo con concientización. La idea era marcar el tema, plantearlo en la mesa y que se cuestione”. Asimismo, contó que recibió varios mensajes de apoyo, tanto de hombres como de mujeres. “Es algo que nos pasa a todas. Nosotras las mayores, la gente grande, tenemos conciencia, sabemos cuidarnos, pero... ¿y las niñas?”, cuestionó.

Jujuy Giménez reveló el verdadero motivo de su percance en el programa de Georgina Barbarossa

Por su parte, Barbarossa también puso sobre la mesa la necesidad de que se hable del tema, no solo con las niñas, sino también con los niños: “Es muy importante que un varón sepa que te vas a indisponer todos los meses porque tu cuerpo es así, es natural, ¡hay que naturalizar el tema de la menstruación!”.

“En la interpretación que hicimos, interactuamos entre todos, porque también hay que decirlo, todo el equipo fue cómplice, todos sabíamos que estábamos trabajando para esto”, reveló Sofía. Sobre esto, dejó en claro que lo que hicieron el martes fue una “campaña de concientización” y llamó a que se debata el tema tanto en casa como en las escuelas: “Si no hay palabras que son tabú, menstruación no se dice, menopausia menos...”.

Georgina Barbarossa y Sofía Giménez, realizaron una campaña de concientización sobre la menstruación Gentileza

“Que esto sirva para que se hable, que las mujeres nos dejemos de sentir observadas y juzgadas”, reflexionó la modelo, quien también agradeció a la marca de higiene femenina con la que trabajó para la campaña. Asimismo, aclaró que todo lo que pasó al aire estaba pautado, incluidas las actuaciones de Georgina y Nancy Pazos, panelista del ciclo.

Frente a la repercusión que tuvo el tema, “Jujuy” Jiménez le dijo a LA NACION lo que significó para ella el trabajo que le tocó realizar: “Reconozco que tuve miedo al principio, me parecía muy fuerte y no sabía si me iba a animar del todo, pero elegí conectar con la causa y poner el foco en la intención de la campaña y el mensaje”.

Sofía Giménez explicó sobre la campaña de concientización que realizaron en el programa de Georgina Barbarossa Gentileza

“Como comunicadora social me parecía una buena oportunidad de levantar la voz y naturalizar un tema que es tan natural para las mujeres, y sobre todo haciendo hincapié para que impacte en las niñas”, sumó.

En este sentido, comentó que si bien sabía que iba a generar impacto, destacó la “contención del equipo de Georgina” y la complicidad con ella: “Nos ayudó también a llevar adelante la causa y actuar la situación”. Para finalizar, mencionó que a nivel personal fue un gran desafío en el que buscaron que la gente logre conectar con lo que les sucede a las mujeres, con la intención de concientizar sobre la menstruación.

LA NACION