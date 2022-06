Incidente, suspensión y aclaración: Tini reprogramó su show en Santa Fe porque hubo un derrumbe en el escenario

Tini Stoessel atraviesa un gran presente profesional y personal. Tuvo cinco shows agotados en el Hipódromo de Palermo y su corazón esta feliz gracias a Rodrigo De Paul. Sin embargo, un desafortunado episodio que sucedió en las últimas horas la entristeció: hubo un derrumbe en el escenario donde iba a cantar en Santa Fe y tuvo que suspender el recital.

Tras el éxito del Quiero volver Tour que la llevó a recorrer el mundo, en 2021 Tini enloqueció a sus fans cuando anunció un nuevo show en el Hipódromo de Palermo. La cita tan esperada era en marzo de 2022, pero por un grave problema de salud que enfrentó su padre, tuvo que reprogramarlos. Finalmente el tan esperado momento llegó y con cinco fechas agotadas, hizo cantar y bailar a todo su público al ritmo de “Fantasi”.

Con localidades agotadas Tini dio cinco shows en el Hipódromo de Palermo (Foto: Instagram @tinistoessel)

Pero, la alegría de encontrarse con sus fans se vio opacada por una desafortunada situación: el show que tenía programado para hacer en Santa Fe el sábado 4 de junio tuvo que suspenderse debido a que hubo un derrumbe sobre el escenario. A través de un comunicado, la cantante compartió la triste noticia con sus seguidores.

“Santa Fe, estoy igual de triste que ustedes. El show de mañana se va a tener que posponer para el próximo sábado 11 junio a las 20 horas porque hubo un problema técnico con el escenario”, escribió. Si bien el recital fue reprogramado para el próximo fin de semana, la artista decidió explicar los motivos de la cancelación y les pidió disculpas a sus fans.

A través de un comunicado en redes sociales, Tini confirmó la triste noticia y anunció la nueva fecha de su show en Santa Fe (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Se cayó una parte del techo y lamentablemente no llegan a tiempo a arreglarlo para mañana. Los amo y Ios espero el 11 con muchas ganas y perdón por esto, no hay nada que pueda hacer porque me excede completamente”, remarcó. Además, Tini replicó el comunicado oficial del Club Atlético Unión de Santa Fe, lugar donde iba a presentarse.

Tini suspendió su show en Santa Fe porque se derrumbó parte del escenario

En cuánto a cuales fueron los motivos de la suspensión, en LAM (América) Ángel De Brito contó que el derrumbe se produjo en la previa del show cuando se cayó parte de la parrilla de luces al escenario y, si bien ocurrió el viernes a temprano y había esperanzas de arreglarlo, finalmente no se pudo.

Tini Stoessel y De Paul afianzan su relación

A pesar de la tristeza que le produjo suspender su show en Santa Fe, la intérprete de “Carne y hueso” vive un gran presente y no solo a nivel profesional. Hace un tiepo comenzaron a surgir rumores de romance con Rodrigo De Paul y, aunque nunca se mostraron juntos, comenzaron a tener pequeños intercambios en las redes sociales que los fans no dejaron pasar.

Tras ganar la Finalissima en Inglaterra, De Paul le mando un beso a su novia (Foto: Instagram @tinistoessel / @rodridepaul)

Días atrás y luego de que la luego de que la selección argentina venciera a Italia en la Finalissima, De Paul dio una entrevista y dejó un mensaje muy especial que parecería confirmar oficialmente le tipo de relación que los une: “Dejame mandar un beso muy grande a mi familia, a toda la gente que está del otro siempre apoyándome, como mi abuela, mi novia”. Al escucharlo, los fanáticos de Tini se derritieron de amor.