Mau y Ricky compartieron una velada especial con Marc Anthony: “Fue una peli”

El vínculo que se genera entre un fan y un artista es tan fuerte como extraño. A pesar de no conocerse, ambas partes de la relación sienten un profundo cariño y agradecimiento ya que, esencialmente, no podrían existir el uno sin el otro. Quien crea la música no podría hacerlo si nadie lo escuchase y, los que están del otro lado, necesitan del arte para acompañarlos en su día a día. Lo más llamativo de esto es que incluso las celebridades admiran a otras celebridades y se ponen en el lugar del fan cuando las conocen. Eso les pasó a Mau y Ricky al lograr compartir una noche con Marc Anthony con quien no solo pasaron una velada maravillosa, sino que tuvieron el privilegio de ser felicitados por su talento.

Mau y Ricky compartieron una velada especial con Marc Anthony

Mau y Ricky se encuentran entre los artistas de música latina más aclamados del momento. Llenaron estadios, cuentan con millones de oyentes mensuales, colaboraron con grandes estrellas y sus canciones suelen ubicarse en los más alto de los rankings de reproducciones. “Llorar y llorar”, su nuevo tema, no fue la excepción y no solo amenaza con ser un rotundo éxito a menos de 24hs de ser publicado, sino que demostró una nueva faceta del dúo venezolano.

Luego de moverse varios años dentro de la música pop y el ritmo latino, los hijos de Ricardo Montaner decidieron que era momento de animarse a más. Así nació su futuro proyecto musical, Desgenerados, el cual aún no tiene fecha de estreno, pero que ya inspiró una gira por Argentina. El mismo, como el nombre indica, fue la excusa perfecta para poder navegar diferentes géneros. “Llorar y llorar” es el resultado de dicha experimentación.

Mau y Ricky durante un show del tour Desgenerados

El nuevo tema llegó listo para convertirse en el himno de todos aquellos con el corazón roto. Su letra, escrita por Ricky Montaner, relata el doloroso momento en el que uno se da cuenta que la pareja ya no lo ama. A su vez, expresa la dificultad de aceptar el final de una relación y el no poder dejar ir el amor que uno siente. La colaboración con Carin Leon tiene la base pop latina que tan rápidamente se relaciona a los trabajos anteriores de los artistas venezolanos pero, a su vez, cuenta con un detalle innovador gracias a la sumatoria de música de banda y mariachis.

La canción no fue solamente un éxito entre los millones de fans sino que dejó boquiabierto al mismo Marc Anthony, una leyenda dentro del ambiente artístico latinoamericano. El puertorriqueño pasó una increíble velada junto a Mau y Ricky durante la que tuvieron la oportunidad de hacerle escuchar el estreno. El intercambio fue capturado por Stefi Roitman -esposa de Ricky-, video que más tarde subieron a su cuenta oficial.

El agradecimiento de Mau y Ricky a Mac Anthony instagram @mau

En el mismo puede verse a todos sentados alrededor de una mesa y, cuando la habitación queda en silencio, el ex de Jennifer López exclama sorprendido: “Acabo de escuchar el futuro de la música”. En la publicación, los músicos escribieron: “Lo de anoche fue una peli. Le enseñé ‘Llorar y Llorar’ a Marc Anthony y me dijo cosas que jamás olvidaré. Motivación para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Les quería compartir un pedacito que grabó Stefi. Gracias por todo Marc”. Quizás, luego del maravilloso encuentro, los fans no tengan que esperar mucho para escuchar una colaboración.