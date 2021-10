Después de 22 años, Elton John volvió a entrar a los 40 más escuchados de Estados Unidos

Pasaron 22 años desde la última vez que Elton John logró ingresar al ranking de los 40 temas más escuchados en Estados Unidos, pero finalmente el británico volvió a marcar un hito en su carrera gracias a una colaboración.

“Cold Heart”, el tema que acaba de lanzar con Dua Lipa y Pnau se consagró esta semana en el puesto número 32 de la lista del país del Norte. Se trata de una canción remixada que tiene partes de algunos de los sencillos más conocidos del músico, como “Sacrifice”, de 1989; su éxito de 1972 “Rocket Man”; su versión de 1976 de “Where’s The Shoorah?” y su sencillo de 1983, “Kiss The Bride”.

El 20 de marzo de 1999, con el lanzamiento de “Written in the Stars”, su colaboración con LeAnn Rimes, Elton John había alcanzado el puesto número 29 del ranking, siendo la última vez que traspasó la barrera de los 40 principales.

Pocos días después de su lanzamiento, en el mes de agosto, “Cold Heart” se convirtió en un hit global. La canción, que tiene 35 millones de reproducciones en YouTube y 128 millones en Spotify, alcanzó el puesto número 2 de los charts del Reino Unido casi de inmediato.

El primer contacto entre Dua Lipa y Elton John surgió cuando ella lo invitó a un Instagram Live para hablar de sus experiencias en Studio 54 antes de su álbum de remezclas Club Future Nostalgia. Tiempo después, la artista actuó en la Fiesta de Visualización de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John AIDS, que recaudó más de 3 millones de dólares. Fue allí que Elton se acercó a Dua para que trabajen juntos en nueva música de forma remota. El resultado se llamó “Cold Heart”.

El sencillo es parte del álbum que sacará el músico británico el próximo 22 de octubre, el cual tiene colaboraciones con artistas como Miley Cyrus, Eddie Vedder, Lil Nas X, Charlie Puth, Gorillaz, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Young Thug y Nicki Minaj, entre otros. The Lockdown Sessions, como se llama el disco, fue grabado durante los últimos 18 meses de la pandemia.

“Lo último que esperaba hacer durante el confinamiento era grabar un álbum”, dijo Elton John en un comunicado. “Pero, a medida que avanzaba la pandemia, siguieron apareciendo proyectos puntuales. Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse de forma remota, a través de Zoom, lo que obviamente nunca había hecho antes. Algunas de las sesiones fueron grabadas bajo normas de seguridad muy estrictas: trabajando con otro artista, pero separados por pantallas de vidrio”.

“Pero todas las pistas en las que trabajé eran realmente interesantes y diversas, cosas que eran completamente diferentes a las que había hecho antes, cosas que me sacaron de mi zona de confort y me llevaron a un territorio completamente nuevo”, continuó. “Y me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en trabajar así. Al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, trabajé como músico sesionista. Trabajar con diferentes artistas durante el encierro me recordó eso. Había cerrado el círculo: volvía a ser músico sesionista. Y aún así fue una maravilla”.

La gira despedida

La pandemia sorprendió a Sir Elton John en el marco de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road. “Las prioridades en mi vida cambiaron. Ahora son mis hijos, mi esposo y mi familia”, dijo al anunciar que se retiraría de los escenarios.

Sin embargo, entre las restricciones provocadas por el coronavirus y algunos problemas de salud del artista, el tour todavía no pudo llegar a su fin. En el mes de septiembre, anunció que sus conciertos en Gran Bretaña y Europa tendrán que esperar al 2023. “Pese al tratamiento intensivo de fisioterapia y especialistas, el dolor ha seguido empeorando y provoca crecientes dificultades de movimiento. Me han aconsejado operarme lo antes posible para recuperar la plena forma y asegurarme de que no hay complicaciones en el largo plazo“, señaló en un comunicado.

La gira también incluía recitales en Estados Unidos, de los cuales aún no se ha confirmado fecha. En el cronograma inicial, el tour duraría tres años, constaría de 300 conciertos y se especulaba con que tuviera una parada en la Argentina.