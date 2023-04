El fuerte posteo de Silvina Luna desde el hospital, mientras se realiza diálisis: “Sin esta máquina no podría vivir”

escuchar

Silvina Luna hizo un fuerte posteo en Instagram donde mostró el momento en el que se realizaba diálisis, puesto que necesita un trasplante de riñón. Grabó un video para mostrar el procedimiento y lo compartió por primera vez con sus seguidores. Además, explicó el funcionamiento de la máquina que la está “ayudando a vivir” y les hizo un pedido especial a quienes leyeron la publicación.

“Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago tres veces por semana, cuatro horas. Hasta que pueda trasplantarme”, escribió Luna en un mensaje en su cuenta de Instagram.

El posteo de Silvina Luna desde la clínica (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

“Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día, en base a cómo me siento, organizo el día. ¡Mándenme buena energía y de esta salimos!”, finalizó.

Rápidamente, el posteo se llenó de ‘Me gusta’ y de varios mensajes de apoyo: “Las personas que te queremos, siempre desearemos lo mejor. ¡Sos fuerte, valiente y mucho más!”; “Arriba Sivina, sos una guerrera, adelante”.

El video que compartió Silvina Luna mientras se realizaba diálisis

Las palabras que escribió estuvieron acompañadas por un video donde se la pudo ver recostada en una camilla con barbijo y un buzo: “Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, ósea que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible”.

Asimismo, sostuvo en el video: “Estoy en una sala, hay muchas personas que se dividen por un biombo de plástico y bueno, tengo 4 horitas acá”. Además de mostrar un poco el espacio, les pidió a sus seguidores que le recomienden videos y libros para poder pasar el tiempo.

Silvina Luna necesita un trasplante de riñón y está en la lista de espera del INCUCAI Instagram

En febrero de 2023 se conoció la noticia de que Silvina Luna necesitaba un trasplante de riñón y que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Sus problemas de salud comenzaron tiempo atrás, producto de una cirugía estética en la cola que se realizó en 2010 en manos del cirujano plástico, Anibal Lotocki.

La intervención quirúrgica de la modelo no salió bien. Sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. Luego de que trascendiera lo que le pasó, hizo un sentido posteo en las redes donde agradeció el apoyo y el cariño de la gente: “Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”.

LA NACION