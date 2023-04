La tajante respuesta de Zaira Nara cuando le preguntaron por su vínculo con Paula Chaves

escuchar

Supieron conformar una de las amistades más sólidas del ambiente, compartieron trabajos, viajes y hasta se eligieron como familia, pero todo indicaría que el vínculo se rompió y que el causante habría sido un hombre. Zaira Nara y Paula Chaves eran íntimas amigas hasta que la hermana menor de Wanda, comenzó a salir con Facundo Pieres, quien, dato no menor, fue uno de los exnovios más importantes de su amiga y hasta se rumoreó que había un anillo de compromiso dando vuelta. Si bien ellas se limitaron a dar detalles de su relación, recientemente a Nara le preguntaron cómo estaban las cosas entre ambas y su respuesta fue tajante.

En abril de 2020, y con un emotivo video que hicieron público, la exconductora de Bake Off le pidió a Zaira que sea la madrina de su hija tercera hija, Filipa, que estaba a punto de nacer. Ella aceptó con gusto y de esa manera se convirtieron en familia para siempre. Durante los últimos años compartieron eventos, cumpleaños y tardes con parejas e hijos. Además, demostraban con frecuencia la sólida amistad que tenían en el grupo que completaban con Mery Del Cerro.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en Punta del Este

Sin embargo, en septiembre de 2020, Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, y rápidamente se hicieron eco los rumores de romance con Facundo Pieres, ex de su amiga. Si bien ellos nunca lo confirmaron, como dice el dicho, “una imagen vale más que mil palabras” y las fotos del verano en Punta del Este hablaron por si solas.

Sin embargo, ella misma confirmó recientemente que estaba sola, por lo que daba a entender que el amor llegó a su fin. Este jueves en Socios del espectáculo (eltrece) le preguntaron por Facundo Pieres y particularmente por el motivo de separación que trascendió: que él habría querido blanquear la relación y ella no. Zaira evitó hacer comentarios, meneó ligeramente la cabeza y cerró los ojos, sin borrar la sutil sonrisa del rostro, mientras intentaba restarle importancia al tema. Asimismo, reveló que recibe varios mensajes en las redes y dijo que “el amor te puede sorprender”, pero que a ella todavía no le paso.

Zaira Nara habló de su relación con Paula Chaves

En esta misma línea, el cronista aprovechó para preguntarle sobre su amistad con la madre de su ahijada Filipa: “Con Paula Chaves no están bien las cosas, ¿cierto?”. Ella, picante y sin pelos en la lengua, retrucó: “¿Es una pregunta o es una afirmación?”. A pesar de que quiso desviar un poco el tema, cuando le preguntaron cómo estaban las cosas entre ellas, dados los rumores de conflicto, pensó unos segundos y respondió tajante: “Están como tienen que estar”.

Paula Chaves eligió a Zaira Nara como madrina de su hija Filipa instagram @chavespauok

Por otro lado, semanas atrás Chaves estuvo en Noche al Dente (América) y negó que haya una pelea con Zaira Nara, aunque aclaró: “Está todo bien. La vida misma. A veces, me cuesta caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea, sino que pasó la vida y cuestiones que, tal vez, nos alejaron un poco”. Asimismo, a modo de cierre, dijo: “Hay mucho cariño, mucho amor y una amistad muy larga. Pero, pasaron cosas en la vida que hicieron que no compartamos tanto como antes. Pero el amor y la amistad están”.

