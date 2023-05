Una modelo reveló detalles del encuentro secreto que habría tenido con Mauro Icardi en Buenos Aires

escuchar

Wanda Nara aseguró que volvió a separarse de Mauro Icardi, a través de un vivo que compartió en su cuenta de Instagram este fin de semana, informó que la pareja se distanció una vez más. El vínculo se encuentra en un vaivén desde que se produjo el escándalo mediático conocido como el Wandagate, que se basó en los rumores que vincularon sentimentalmente al futbolista con Eugenia “La China” Suárez. Ahora, una nueva polémica se sembró sobre el futbolista, al difundirse los audios de una joven que aseguró que mantuvo un encuentro con él en Buenos Aires mientras mantenía su relación con la mediática: “Pasamos la noche en el hotel”.

En los últimos días, Pochi, la panelista detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame, protagonizó un intercambio polémico de mensajes con Icardi, tras difundir los audios de una joven que afirmó haber tenido un encuentro con el futbolista en el barrio porteño de Puerto Madero. “Aparte de chusma, sos mentirosa, periodista que no cuida a la fuente que le pasa data, sea verdadera o falsa”, apuntó el jugador contra la influencer, que compartió el material en Entrometidos en la tarde (NET).

Una joven aseguró que mantuvo un encuentro con Mauro Icardi en un hotel

Candela Lecce, la presunta amante de Icardi, afirmó que se encontraron en un hotel de Buenos Aires, el 23 de marzo pasado, mientras él mantenía su relación con Nara. “Yo me desaparecí de las redes sociales, él me llamó y me dijo que estaba viniendo para acá”, se escuchó en el audio que se filtró. La joven, que dijo que vive a unos 300 kilómetros de la capital, dio detalles del presunto encuentro: “Pasamos la noche allá y yo me volví al otro día. Me hizo jurar que nadie se iba a enterar. Por eso, yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga”.

Candela Lecce afirmó que pasó una noche con Mauro Icardi Instagram: candelalecce

Y siguió: “Me quedé en el hotel y él iba y volvía. La noche fue un rato, igual. Y, después, no lo vi más, porque al otro día me tomé un colectivo y me vine para acá, porque yo tenía que trabajar. Después, el chabón me eliminó de todos lados. En Instagram, ya nos teníamos bloqueados, pero yo seguía teniendo su WhatsApp”.

El cruce entre Icardi y Pochi

En medio del escándalo por la difusión de los audios de la joven que afirmó la infidelidad del futbolista a Wanda Nara, Lecce relató: “Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero, justo, llamé a mi mamá porque le conté que iba y ahí le saqué una foto mientras manejaba. Me hizo borrarla”.

En tanto, Icardi apuntó contra Pochi y declaró que la instantánea que se mencionó en el relato es falsa. “Si tantas pruebas tenés y te mandan, te autorizo a publicarlas, así tengo con qué contestarte y hacerte mier*** públicamente por mentirosa”, advirtió el futbolista a la panelista, a través de las redes sociales.

La panelista y Mauro Icardi protagonizaron un tenso cruce Archivo

Y agregó: “Cada cosa que hablaste de mí, nunca acertaste ni una. Y lo podría desmentir, pero ya me aburriste por ahora. Acordate, Pochi: si jugás con el diablo, te podés quemar. Y en esta te prendiste fuego, vos y tu ‘protagonista’”.

La panelista le respondió: “Sigo pensando lo mismo, que sos un botinero limitado y conventillero”. Y añadió: “Hablá con la protagonista si para vos es una mentira, dejá de perjudicarte y violentarte”.

LA NACION