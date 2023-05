El fuerte cruce entre Fernando Burlando y Amalia Granata por la inseguridad en el conurbano: “Me la juego todos los días”

escuchar

Durante la mañana del lunes, Amalia Granata y Fernando Burlando protagonizaron un acalorado cruce mientras ambos discutían por la inseguridad. Todo comenzó a partir de una charla por el caso de Evelyn Portillo, la joven asesinada en Rafael Castillo en el marco de un presunto ajuste de cuentas relacionado a un caso de narcotráfico.

La noticia conmocionó a la sociedad y puso el ojo nuevamente sobre la inseguridad que se vive en buena parte del conurbano bonaerense y en especial en La Matanza, que durante los últimos meses fue escenario de distintos hechos delictivos.

En ese contexto, Amalia Granata, en su rol de diputada provincial de Santa Fe, y Fernando Burlando, quien además de ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo mucha exposición en las últimas horas por la resolución del juicio de Juan Darthés y Thelma Fardín, chocaron durante una conversación.

La discusión entre Fernando Burlando y Amalia Granata

El diálogo se dio durante la emisión de Desayuno americano (América TV), donde ambos fueron invitados de forma remota para opinar sobre el tema. “Los zombis que seguimos votando a los mismos somos nosotros”, comenzó el abogado con respecto al año electoral y la necesidad de un cambio de políticas para combatir la inseguridad.

A continuación, Granata tomó la palabra y se refirió a la situación de la Policía, que en muchos casos “vive en los mismos barrios que los narcos” y ve comprometida su labor por esa situación y por el sueldo que percibe por su tarea: “Eso no es complicidad. Por su vida no le queda otra que mirar para otro lado”. Sobre este punto, Burlando no estuvo de acuerdo y ahí es donde se produjo el chispazo que comenzó el intercambio.

“Cuando uno es funcionario, si uno tiene que dar la vida, la tiene que dar. Yo lo lamento, pero es así. Tiene que dar la vida por sus funciones”, acotó el letrado. Inmediatamente, Granata levantó la temperatura de la charla y lo confrontó directamente: “Fernando, andá vos al conurbano con tu hija bebé a ver si se pone en peligro la vida de tu familia, porque también hay que ponerse en el lugar del policía”.

La discusión entre Fernando Burlando y Amalia Granata comenzó por un debate sobre la inseguridad, en el marco del asesinato de Evelyn Portillo

“Yo me la juego sin ser funcionario. Todos los días voy al conurbano, Amalia. Me la juego todos los días sin custodia, sin chofer y sin nada. No me digas a mí qué es lo que tengo que hacer porque lo tengo bien claro”, contestó el novio de Barby Franco ante el cruce.

Lejos de bajar la efusividad, la legisladora apuntó contra el rol de precandidato del abogado. “Los discursos de campaña la gente no se los cree más porque la gente vive otra realidad”, lanzó. Burlando intentó despegarse de eso y remarcó que no forma parte de la política, a pesar de aspirar a un cargo ejecutivo: “Yo no soy político. Yo estoy cansado como está cansada toda la gente”.

Ante el grado de enojo en ambos, Pamela David intercedió para cortar con la discusión y la conversación luego siguió en otros términos.

LA NACION