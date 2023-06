Revelan un tráiler inédito de Kraven: The Hunter, el spin-off de Spider-Man que protagoniza Aaron Taylor-Johnson

escuchar

Los fans de Marvel se encuentran emocionados ante la espera del estreno de la cuarta película del Universo de Spider-Man, que verá la luz el 6 de octubre de 2023 a través de la gran pantalla. Se tratará de un spin-off del clásico hombre araña y, en las últimas horas, la productora Sony Pictures compartió un inédito adelanto del film, que protagonizará Aaron Taylor-Johnson como el cazador más sangriento de la saga.

“Vi a la muerte a la cara y, por primera vez, vi mi verdadero yo”. Kraven: The Hunter (Kraven: El cazador) se estrenará en la gran pantalla el próximo 6 de octubre y relatará los orígenes de Sergei Kravinoff, hasta convertirse en el depredador que apareció en las películas del hombre araña, bajo la dirección de J. C. Chandor.

Sony compartió un inédito adelanto del spin-off de Spiderman

“Spider-Man, voy a por vos”, escribió el enigmático protagonista del spin-off, Aaron Taylor-Johson, junto al adelanto sobre el nuevo film sobre el villano. El resto del elenco lo conformarán Alessandro Nivola, como el rinoceronte humano; Christopher Abbott como el villano Forastero; Ariana DeBose como Calypso, Fred Hechinger como Dmitri “Camaleón”; Russell Crowe como el papá del protagonista; y Levi Miller; entre otros.

El protagonista compartió un mensaje sobre el film Instagram: aarontaylorjohnson

No es la primera vez que la productora se involucró en desarrollar producciones relacionadas con el universo de Spider-Man. Así, ya sucedió con la secuela de Venom, con Tom Hardy como protagonista, o con la trilogía del hombre araña de la mano de Tom Holland.

El increíble cambio físico de un protagonista de Manifiesto para Marvel

Manifiesto (Manifest) se convirtió en una de las series más exitosas que integran el catálogo de Netflix, tras su estreno en el gigante de streaming en 2018. Tras cuatro temporadas (la última entrega dividida en dos partes de 10 episodios), las incógnitas de los pasajeros del vuelo 828 de Montego Air llegaron a su fin, tras el aterrizaje de su desenlace el 2 de junio pasado.

Josh Dallas fue una de las estrellas de la producción, en su papel protagonista como Ben Stone, uno de los pasajeros que decide volar en el avión secundario de camino a Nueva York, luego de pasar unas vacaciones familiares en Jamaica. Pero el destino que le aguardó tras ese viaje se alejó mucho de sus expectativas.

Josh Dallas interpretó a Ben Stone en Manifiesto, la exitosa serie de Netflix Prensa Netflix

No se trató de la primera vez que el actor apareció en la pantalla chica. Y es que Dallas interpretó papeles previos como el del príncipe de Blancanieves en Once Upon a Time (2011) o el de Fandral en la película de Marvel Thor (2011). Para este último, el estadounidense lució un increíble cambio físico, con el que probablemente los fans de Manifiesto tuvieran dificultades para reconocer al intérprete.

Josh Dallas interpretó a Fandral, uno de los Tres Guerreros Marvel

Así, con un peinado mucho más alzado y barba, Josh Dallas encarnó a Fandral, uno de los Tres Guerreros, junto a Hogun y Volstagg, que apareció en los cómics originales de Marvel, para la película de Thor de 2019. Según trascendió, este papel se le ofreció previamente a los actores Zachary Levi y Stuart Townsend, pero no llegó a concretarse con ninguno de los dos.

