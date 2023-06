De qué trata película de ciencia ficción que fue un éxito en el cine y está entre las más vistas de Netflix

escuchar

El catálogo de Netflix se renueva continuamente y en el gigante de streaming aterrizan nuevas producciones de todos los géneros. Sin lugar a dudas, las películas de ciencia ficción son unas de las favoritas de los suscriptores, que logran ocupar gran parte del top 10 mundial de la plataforma, como Sin escape (2015) o la saga de Spiderman. Así, un film que se estrenó en 2016 y relató un universo invadido por una especie desconocida aún para la humanidad consiguió posicionarse entre las más vistas de la Argentina: de qué trata La llegada (Arrival).

Una serie de naves extraterrestres aterrizan sobre la Tierra, mientras las autoridades solicitan la ayuda de una experta lingüista para tratar de averiguar si los integrantes de esta especie suponen una amenaza para la humanidad. La profesional deberá aprender a comunicarse con los extraños invasores para conocer el motivo de su llegada.

Arrival se estrenó en 2016 y hoy es un éxito en Netflix

La llegada (Arrival) se estrenó en los cines en 2016 y se consagró como un éxito en la gran pantalla. Tras su aterrizaje reciente en Netflix, la película dirigida por Denis Villenueve se posicionó entre los primeros puestos de la Argentina. Protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, este film de ciencia ficción se basó en el relato corto del escritor estadounidense Ted Chiang, The story of your life, quien ganó los premios de este género Hugo y Nebula.

Jeremy Renner y Amy Adams protagonizan La llegada Netflix

El resto del elenco de esta producción, que dura casi dos horas, lo completaron Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O’Brien y Nathaly Thibault, entre otros. Además, ganó el Oscar a Mejores efectos sonoros en 2017, el Bafta a Mejores sonidos en el mismo año y en el 22° Critics Choice Awards a Mejor película de ciencia ficción/terror.

El film que te helará la sangre hasta el último minuto

En el gigante de streaming, es frecuente que producciones que se estrenaron años atrás resurjan entre los suscriptores de Netflix y se posicionen entre las más vistas. Así sucedió con Intriga (Prisioners), que llegó a la gran pantalla en el año 2013 y en los últimos días consiguió liderar el Top 10.

Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal protagonizaron este film dirigido también por Denis Villeneuve, que retrató la frustración, la desesperación y la angustia de unos padres ante la desaparición de sus hijas. Durante un Día de Acción de Gracias, en el que varios amigos se reúnen con sus familias, las más pequeñas decidieron salir a jugar, pero no volvieron a aparecer.

Prisioners se posicionó en el ranking de Netflix

Keller Dover sale en su búsqueda, pero no logra dar con las pequeñas. Así, se pone en contacto con el detective Loki, quien aseguró que tenía “las manos atadas” y que no podría detener al agresor, a pesar de que todos los indicios apuntaban contra él. Ante la ausencia de respaldo de las autoridades, el protagonista decidirá tomar la justicia por su cuenta.

El film ganó el premio National Board of Review como Mejor Reparto en el año de su lanzamiento. El resto del elenco de la producción está conformado por Viola Davis, Paul Dano, María Bello, Melissa Leo y Terrence Howard, entre otros.

LA NACION