Este miércoles, luego de que la uruguaya Fernanda Sosa y Jona Martínez cerraran la segunda ronda, llegó el momento de conocer el voto secreto de Moria Casán y de establecer cuáles serían los equipos que, al no alcanzar los 16 puntos necesarios, quedarían sentenciadas . Como suele ocurrir cuando todas las parejas se encuentran juntas en el estudio, el programa estuvo lleno de discusiones y revelaciones.

La primera participante en recibir su puntaje fue Noelia Pompa, que confirmó que abandona el programa para regresar a España, el país en el que estuvo viviendo desde antes de que se declarara la pandemia de Covid hasta mediados de este año. “ Voy a estar dos galas más. Tengo que volver para no perder la residencia . Es algo que no depende ni de mí ni de ustedes, porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen. Y, la verdad, no pensé que iba a entrar al programa y hoy no tengo ganas de irme”, expresó la actriz, en diálogo con Marcelo Tinelli. El conductor aprovechó las palabras de Pompa para dar a conocer quién será su reemplazante: la cantante cordobesa Tuli Acosta. La pareja contaba con 17 puntos y Moria les sumó un 10.

Luego llegó el turno de Anabel Sánchez y Tito Díaz, otra de las parejas con mejor calificación, 27 puntos. Al igual que sus predecesores, también recibieron un 10 de la protagonista de Brujas y se consolidaron como una de las grandes favoritas de esta edición del concurso.

El tercer equipo en pasar al centro de la pista fue el integrado por Lourdes Sánchez y Nico Villalba, que, hasta el momento, contaba con 26 puntos. Tinelli aprovechó que todas las parejas estaban presentes y propició un cruce entre Lourdes y la otra correntina de Bailando 2023, Coti Romero, con quien no se lleva nada bien. “ Lo que pasa es que ella va por todos los programas hablando de mí y cuando viene acá se hace la que no me conoce. Habla de mí y no quiere que me defienda. Me dice que estoy acomodada. Acomodada en la silla del streaming, sí, perfectamente. Y es donde ella quiere estar ”, fundamentó la exparticipante de la última edición de Gran Hermano, pero no obtuvo respuesta por parte de su contrincante. Lourdes contaba con 26 puntos y la calificación de Casán también fue un 10.

Sin su compañero, Bicho Gómez, Anita Martínez fue quien pasó luego al frente para escuchar el voto secreto. En este caso, el equipo había cosechado 26 puntos y los 10 obtenidos también le aseguraron el paso a la tercera ronda. Flor Vigna y Johny Lazarte, por su parte, sumaban ya 24, y también consiguieron la máxima puntuación por parte de Casán.

Otra ausente, por cuestiones de salud fue Juli Castro. Ella y su bailarín, Rodrigo Avellaneda, tenían ya 22 puntos y llegaron a un total de 30. Luego de que pasaran al centro de la escena uno a uno los equipos que estaban mejor proyectados, comenzaron a pasar los ubicados en la mitad de la tabla. Los primeros fueron Yeyo de Gregorio y Martu Morales, que tenían 19 puntos y consiguieron 8 más.

Charlotte Caniggia y Jesús Vinent contaban con 19 puntos y Moria los calificó con un 7. La participante, en el ida y vuelta con el conductor, reveló que todavía no tiene definido a quién votará en las elecciones presidenciales. “ Yo nunca voto. Total, todos son unos chorros. Si no se la roba una, se la roba otro ”. También contó que está viajando menos porque quiere trabajar y hacer plata. “Ya tendré tiempo para disfrutar”, aseguró.

Rafa Muñiz y Lola Latorre, a su vez, tenían 18 y sumaron 8 más. Otros que ya tenían asegurado su pasaje a la próxima ronda eran Coki Ramírez y Gustavo Ortíz, que ya contaban, sin el voto secreto, con 19 puntos y sumaron un total de 26.

La contrincante de la cantante cordobesa a la hora de conquistar a Tinelli, Milett Figueroa, fue la siguiente. La actriz peruana y Martín Salwe intentaron pasar un buen momento junto al conductor, pero Moria le disparó al locutor con munición pesada: le preguntó si tenían problemas de cartel, porque lo había escuchado decir que la figura era él. “No, para nada... Somos los dos. Una semifigura local y una gran figura de Perú, internacional, que le da glamour a este certamen ”, respondió, pero no logró convencer a la miembro del jurado. La pareja ya consiguió un total de 26.

Cuando llegó el turno de Tomás Holder y Agostina Caute, Tinelli notó la ausencia del exparticipante de Gran Hermano, y su productor, Federico Hoppe, explicó: “Nos pidió si podía faltar hoy al programa”.

El concursante había bailado la noche anterior, luego de sufrir un ataque de pánico durante la primera gala de sentencia y eliminación. “Después de lo que vimos ayer, me parece que Tomás tiene que estar bien para seguir. Lo que tenemos que ver es eso, justamente. Lo que yo sentí ayer es que él sufre cada vez que viene acá. No siento que le esté haciendo bien. Me encanta que esté, pero me encantaría que lo pudiera disfrutar y que no sea una presión para él”, reflexionó al respecto Tinelli. Y reveló: “Ayer, en un momento, pensé que se iba a desmayar al lado mío. La mamá también me contó sobre todo lo que le está pasando y queremos que Tomás esté bien. Entonces, estaría bueno que se tome un tiempito para descansar y que sea reemplazado ”.

“Anoche nosotros fuimos los primeros en bailar y nos quedamos hasta que terminó el programa porque él se sentía muy mal, estaba en el camarín y después se pudo recuperar... Se fue con una amiga y yo seguí en constantemente en contacto con esa chica, y hoy me dijo que estaba recuperándose. Estuvo en la casa de la amiga con la mamá, que es psicóloga, y ahora está en su casa”, sumó la bailarina. La pareja ya llevaba acumulados 15 puntos y con la calificación de Casán, un 9, también pasó a la segunda ronda.

Llegó el turno luego del peluquero Kennys Palacios, quien le preguntó a Tinelli si era cierta la versión que le contó su amiga Wanda Nara: “Dice que le tirás fueguitos a las cuatro de la mañana”. Sorprendido, el conductor respondió: “¿Fueguitos? No. Corazones. Jamás le tiré a Wanda fueguitos. Yo a todas las personas que quiero le tiro corazones; no es una cuestión de amor. Yo la adoro. Es mi amiga y la quiero much o”. El estilista y Morena Sánchez lograron 23 puntos.

El periodista Guido Záffora y Juli Pérez también se aseguraron su paso a la tercera ronda, con un total de 23 puntos. Entonces, sí, comenzaron a pasar los equipos que, por su calificación parcial, no tenían asegurada su continuidad. El primer equipo de la zona de riesgo en recibir el voto secreto fueron Romina Uhrig e Iñaki Iparraguirre. Antes, la ex GH afirmó que Marcelo Polino le faltó el respeto al decir que la coreografía había sido “boluda”. Contaban con un 7, y el 4 de Casán no alcanzó. Por eso, se convirtieron en los primeros sentenciados.

Brian Sarmiento y Soledad Bayona contaban con un 15, y el 8 obtenido les permitió zafar. El humorista uruguayo Maxi De la Cruz y Cami Lonigro, en tanto, contaban con 16 pontos y sumaron 7 más.

Antes de recibir su puntaje, Juliana Díaz y Rodrigo Gutta debieron aclarar si eran ciertos los rumores que los vinculan sentimentalmente. “Voy a decir algo para todas las malas lenguas. Puede ser que me hayan visto en la vereda de su edificio, porque el lugar en el que ensayamos está al lado. Me deben haber visto mil veces afuera de la casa de Rodrigo”, se justificó la ex GH. La pareja necesitaba un 9 para pasar a la próxima instancia y consiguió un 4, convirtiéndose, así, en la segunda sentenciada.

Inmediatamente después llegó otra exparticipante del reality de Telefe, Coty Romero, quien, fiel a su estilo, comenzó a disparar contra sus contrincantes, acusando de “falsos” a Lourdes, Coki y Kennys. La correntina se convirtió en la primera ex Gran Hermano en pasar a la siguiente instancia, con 22 puntos.

La leona Noel Barrionuevo y Sergio Cabrera no corrieron con la misma suerte: ya sumaban 8 puntos y terminaron con 12, pasando a la sentencia.

Faltaba definir la cuarta pareja sentenciada cuando pasaron al frente Mónica Farro y Emanuel Alarcón. La vedette uruguaya contó que rompió un sillón mientras tenía relaciones con su novio, se quejó por la falta de tiempo en sus previas y afirmó que escuchó que Juliana Díaz y su bailarín están juntos. Esta última aseveración causó una acalorada discusión con la aludida, que aseguró que solo vio a Farro dos veces en su vida y que no entendía por qué hablaba sobre ella. El equipo cosechó 21 puntos totales.

Después, llegó otra uruguaya: Fernanda Sosa. La pareja sumaba 14 y consiguió un 6 de Casán. Romina Malaspina y Rodrigo Jara lograron 15 puntos y también quedaron sentenciados.

Por falta de tiempo, Cami Homs y Nico Fleitas fueron los últimos en recibir su puntaje durante la noche del miércoles. En este caso, necesitaban un 2 para pasar a la tercera ronda y consiguieron un 6. Alexis “Conejo” Quiroga, Lali González, Luciano “El Tirri”, Eva Bargiela conocerán cuál es su destino en la pista durante la noche del jueves.

