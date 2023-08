escuchar

“¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”. Esa pregunta que Ángel de Brito le hizo esta semana a Carolina Ardohain cuando visto LAM (América TV) desempolvó una vieja historia que estaba bien oculta debajo de la alfombra, o tal vez no tanto. “Sí, hay. Una sola”, respondió la modelo y reveló que esa persona “no tuvo empatía de mujer a mujer”. Si bien se barajaron varios nombres, unos días después de la entrevista, el conductor confirmó que se trataba de Natalia Oreiro, con quien Benjamín Vicuña trabajó en 2015. Ahora, en tanto, hicieron público cuál habría sido el supuesto apodo que Pampita le habría puesto al actor chileno tras su escandalosa separación ese mismo año.

Pampita y Vicuña estuvieron juntos poco más de una década, tuvieron cuatro hijos juntos y se separaron en 2015 Archivo

Tras los dichos de Pampita, varios nombres se pusieron sobre la mesa. Aunque ella no lo reveló, De Brito mismo descartó que se tratara de Eugenia ‘La China’ Suárez, quien fue pareja del actor luego de que este se separara de Carolina. Entre las candidatas estaban Isabel Macedo, Romina Gaetani y Natalia Oreiro, ya que todas trabajaron con Vicuña. Finalmente, el conductor de LAM reveló que Carolina se refería a la exprotagonista de Sos mi vida: “Ellos hacían una novela y hubo rumores fuertes de una relación entre ambos”.

La novela en cuestión, era Entre Caníbales, de Juan José Campanella, que se emitió por Telefe en 2015. Ese mismo año también, Pampita y Benjamín se separaron después de una década juntos y cuatro hijos en común. La ruptura no fue para nada serena, al contrario, estuvo envuelta en rumores de infidelidad y terceros en discordia. Justamente en Entrometidos a la tarde (NET TV) hicieron foco en el tema y revelaron que, tras la ruptura, Carolina habría “rotulado” a Vicuña de un modo bastante peculiar.

Revelaron cuál habría sido el apodo que Pampita le habría puesto a Vicuña tras la separación

Según indicaron en el programa, dentro de su grupo de amigas, Pampita habría llamado a Vicuña el ‘sin cejas’. Al escuchar este apodo, los integrantes del magazine analizaron al actor y mencionaron: “No se le nota”; “No tiene muchas cejas”; “Está El mago sin dientes y Benjamín sin cejas”.

Si bien hoy las cosas entre la expareja están en paz y ambos están enfocados en la crianza de sus hijos, aparentemente hay algunas cosas que no son para nada fáciles de dejar atrás.

Vicuña habló sobre las declaraciones de Pampita que harían referencia a su supuesto affaire con Natalia Oreiro

Tras los sugerentes dichos de Pampita que revivieron el supuesto affaire que habría tenido su expareja con Oreiro, Benjamín Vicuña fue consultado por LAM al respecto y fue tajante: “Me parece demasiado egoísta y autorreferente pensar que es por mí. Yo tuve un capítulo muy importante con cuatro hijos, pero ella tiene una vida que va antes, después y durante. Yo no me puedo hacer cargo”.

Asimismo, el actor reiteró sus dichos en Socios del espectáculo (eltrece) y apuntó: “Las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”. A su vez, dijo que no escuchó los dichos de su ex y que no quería ser parte de un rumor enigmático. “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿Qué querés que te diga?”, cuestionó un tanto molesto por la situación.