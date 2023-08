escuchar

El Bailando 2023 está a punto de desembarcar en la pantalla de América TV y el martes los participantes de esta edición fueron citados en el Hipódromo de Palermo para hacer la famosa foto grupal. Como ya es costumbre, se trata de uno de los eventos de moda más importantes y lo cierto es que todas las celebridades se quieren destacar, aunque no siempre lo logran y, en lugar de elogios, reciben críticas. Flor Vigna, la bicampeona que va por un nuevo título, lució con un polémico outfit “total denim” y Yanina Latorre la criticó sin filtro.

Flor Vigna lució un look "total denim" para la foto del Bailando 2023 Gerardo Viercovich

La influencer modeló un peculiar y jugado atuendo para la presentación del Bailando 2023. Si bien el “total denim” es tendencia, la combinación puede no ser siempre acertada. En la parte superior, Vigna lució un pantalón de jean con recortes, que transformó en un top de un solo hombro. Sumó un short de la misma tela, pero más oscura, y le agregó en la parte de atrás una “cola”, que llegaba hasta el piso, y varias cadenas brillosas. De calzado, eligió unas botas de taco aguja, con parches también de jean y como accesorios usó unos aros argollas plateados. En cuanto al peinado y maquillaje, recogió su cabello en una colita desprolija y acentuó los labios con un rojo furioso.

El miércoles en LAM (América TV) debatieron los looks de las figuras del Bailando y Ángel de Brito, que también será jurado, junto a Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino y Moria Casán, fue consultado por el vestuario de Vigna. El conductor aseguró que no le gustó “nada” y comentó: “No soy especialista en moda. Tiene un lomazo, pero me parece que no se lucía”.

Yanina Latorre criticó el look de Flor Vigna para la foto del Bailando

Fue entonces cuando intervino Yanina Latorre, quien destrozó el atuendo de la cantante. “No hace falta ser especialista, un horror lo que se puso”, expresó y Marixa Balli acotó, desde su lugar, que Vigna “no quería cortar con su estilo musical”.

El look de Flor Vigna para la foto del Bailando 2023 y el lapidario análisis de La Jaula de la Moda

Pero, Latorre no fue la única que criticó duramente el outfit que lució la intérprete de “Uy!”. En La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) también analizaron el look y compartieron mensajes de los usuarios de X (ex Twitter), el nuevo nombre de la red social Twitter: “Flor Vigna se puso los pantalones de Luciano Castro de top, ¡Qué desastre!”.

El diseñador Fabián Medina Flores fue uno de los primeros en analizar la situación. “Ella no tiene estilo, no sabe de moda, no le importa nada de todo esto y apuesta al musical”, lanzó, dando a entender que le “bajó el pulgar”, pero con sus siguientes palabras dejó atónitos a sus compañeros. “Para mí es la primera vez que la veo bien”, sostuvo y destacó que “había un concepto”.

El contundente análisis de La Jaula de la Moda sobre el look de Flor Vigna

Fue entonces cuando rememoró el atuendo total denim que lució Britney Spears en los American Music Awards de 2001. “Britney Spears para ella es casi una abuela, es Madonna para mí, ósea no sabe quién es. Su mamá debe ser más joven que Britney”, acotó el diseñador y mencionó que Vigna llevaba algo “bien dosmilero” con algo de “moda circular”. Y mencionó, a su vez, que entre tantos vestidos oscuros, “esa mancha azul con esos buenos recortes, con un poco de piel, se debe haber visto bien”.

Por su parte, Miuka comentó que era “rara la composición”: “Agarró jeans que vio y parece que los cosió ella a la mañana”. Asimismo, María Belén Ludueña indicó que no les gustaba que se haya puesto un pantalón de jean como remera y aunque destacó que el short estaba bien y aceptaba las botas, no era algo que ella se pondría. En esta misma línea, Fabián Paz dijo que Vigna “se equivocó de dress code porque decía ‘gala’” y fue tajante: “Para mí lo que paso es que se acordó un día antes de ir al evento, no tenía que ponerse, porque no habló con ningún diseñador, y lo hizo ella en su casa”.