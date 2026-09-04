Revelaron qué habría hecho Alejandro Stoessel para forzar la vuelta de Tini a los escenarios en su momento más duro

El clan Stoessel sigue más fraccionado que nunca. Actualmente, Tini se encuentra en México en el marco de su gira Futttura, ya sin su padre Alejandro como su representante. Hace tres meses, el vínculo profesional que comenzó hace 15 años se terminó y ahora salió a la luz cómo habría sido su dinámica de trabajo. En Sálvese quien pueda (América TV) revelaron qué habría hecho el productor para forzar la vuelta de su hija a los escenarios cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida.

En la emisión del jueves 3 de septiembre de SQP, se refirieron al delicado período que atravesó Tini Stoessel en 2023. Ella misma dijo públicamente que tuvo depresión, ansiedad y ataques de pánico y ahora trascendió que Alejandro Stoessel insistió en que regresara a la escena musical. “En ese momento el padre le había programado 14 Luna Park. Ella se sentía tan mal que dijo que no iba a hacerlos. Fue el primer límite que le puso”, indicó Majo Martino.

Según Majo Martino, Alejandro Stoessel habría querido que su hija hiciera 14 shows en el Luna Park y ella se negó (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

“¿Qué hizo el padre? Mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes. Le decía: ‘Mirá, te copió el vestuario, está ganando terreno, te usa el mismo color de vestuario, tiene a tu bailarín, a tu vestuarista...’“, continuó la panelista. “Ella, en vez de estar contenida, recibía mensajes todo el tiempo de que había otra artista que era amiga de ella en ese momento, que estaba más ganando terreno, y sentía la presión”, insistió.

Cabe remarcar que Stoessel y Mernes supieron ser grandes amigas e hicieron varias colaboraciones juntas, siendo ”La original” uno de sus máximos hits. Sin embargo, el vínculo se rompió y, por lo menos en el corto plazo, no se visualiza una reconciliación.

Emilia Mernes y Tini Stoessel supieron ser grandes amigas, pero llevan un largo tiempo peleadas Instagram: tinistoessel

“O sea que la enloquecía”, acotó Yanina Latorre y deslizó que Alejandro Stoessel habría actuado como representante y no como padre: “Es como el jugador que está lesionado, ve que hay otro que ocupa su lugar y pierde el puesto de titular”.

Actualmente, Tini se encuentra de gira con Futttura. El miércoles 2 de septiembre dio su primer show tras el conflicto en Guadalajara, Ciudad de México, y sorprendió a todos al hablar de su presente: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy muy agradecida con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”. No pasó inadvertido que en sus agradecimientos no incluyera a su familia, como así tampoco que los haya hecho mientras estaba vestida de novia y que Rodrigo De Paul estaba en el lugar.

En medio del escándalo familiar, Tini volvió a los escenarios (Video: X @TINIData)

“Yo de acá no me voy a ir”, reiteró sobre el escenario del Arena Guadalajara, para dejar en claro que, más allá del ruido de su vida personal, su música continuará más fuerte que nunca. Sus fanáticos grabaron la secuencia y los videos no tardaron en viralizarse en las redes sociales. “Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces. Y de alguna manera, que yo los esté acompañando o los haya acompañado, me hace feliz”, les agradeció.

Este viernes 4 de septiembre, Stoessel se presenta en Ciudad de México y el lunes 7 lo hará en Monterrey. La gira continuará en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos y Venezuela, mientras que el próximo año se presentará en España.