Reveló qué le hacía a las personas que le caían mal y en las redes la cruzaron: “La maldad que tenés”

En el mundo de las redes sociales cada vez parece afirmarse más la creencia de que “no existe mala publicidad, sino solo publicidad”, lo que lleva así a ciertos influencers o creadores de contenido a dar opiniones o relatar acciones criticables con el fin de generar impacto y llamar la atención de los demás usuarios. Quizás por eso, en una reciente transmisión de Piso 18 -un canal de stream que emite desde las 15 h. hasta las 21 h. de lunes a viernes-, una de las integrantes decidió detallar, ante la mirada de miles de personas, la “maldad” que le hacía a personas que le caían mal cada vez que la invitaban a sus casas.

Sentada ante las cámaras en plena transmisión de Vamos Viendo -el programa del que forma parte junto al influencer Gerónimo “Momo” Benavides y Jésica Cirio- y recostada en su asiento como si estuviese en la comodidad de su propio hogar, la modelo Sofía Santos se dispuso a compartir una anécdota que, aunque para ella fue motivo de risas, le ganó la crítica de decenas de usuarios en las redes.

“Yo cada vez que iba a una previa o juntada a la casa de alguien que me caía mal, iba al baño, hacía pis, agarraba el cepillo de dientes de la persona, lo pasaba por el inodoro y lo dejaba ahí”, disparó, con una sonrisa. Y sumó: “Lo he hecho como con diez personas”.

Sofía Santos es modelo, influencer y streamer instagram @sofiasantos

Como si fuera poco, reveló que su más reciente “víctima” fue la dueña de una casa a la que fue en 2022. “La última vez que lo hice fue el año pasado con una mina que no se por qué fui a la casa. Yo fui con la persona con la que yo estaba y me dio tanta bronca que ellos se llevaran bien que fui al baño y le metí el cepillo de dientes en el inodoro”, detalló y remató: “Fui mala, pero se lo merecía”.

A pesar de que sus dichos la volvieron tendencia a medida que más personas se sumaban a criticarla duramente por lo que hizo, su compañero Momo no se quedó atrás. En respuesta a su historia, respondió con una anécdota propia, en la que reconoció haberle dado de tomar orina a la hermana de un amigo sin que ella lo supiera.

Gerónimo "Momo" Benavides generó indignación en las redes sociales (Foto: Instagram @gero.momo)

“A la hermana de Juan, que nos bardeó toda la noche, empecé a rebajarle la bebida con meo”, expresó el influencer de La Plata y aclaró que no solo participó él en esta acción de pésimo gusto, sino que también fueron parte el resto de los hombres que estaban presentes en la reunión.

“La maldad que tenés que tener para hacer semejante acción repudiable como orinar el trago de alguien, reiteradas veces, o usar el cepillo de diente para pasarlo por el inodoro, no entiendo cómo no están cancelados Sofía santos y Momo a esta altura”; “Esta mina Sofía Santos está loca. Qué asco. Eso es pura maldad”; “Yo si fuera algún conocido de Sofía Santos de ahora en más le prohíbo la entrada a mi baño o directamente a mi casa... Se lo hizo a varias personas, no amiga, estás mal de la cabeza”, fueron solo algunas de las respuestas que recibió video que se hizo viral.

