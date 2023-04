Son de Rosario, emigraron a Europa y se llevaron una gran sorpresa: ”Vivir en el extranjero no es sinónimo de éxito”

escuchar

Cansados de la rutina en la Argentina, los hermanos Mariana (26) y Facundo Tolosa (24) tomaron una decisión que les cambió la vida. En plena pandemia de coronavirus, y con muchas expectativas, pensaron en que la idea de ir a probar suerte a Europa era posible. Con la intención de instalarse en España, abandonaron Rosario y tomaron un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia lo que sería su nuevo hogar. En diálogo con LA NACION, aseguraron: “Normalizamos un montón de situaciones respecto de nuestra seguridad que son gravísimas”.

De un momento a otro, ambos renunciaron a sus respectivas responsabilidades. En el caso de Facundo, estudiaba Ingeniería y tenía un emprendimiento de golosinas en cajas de diseño que vendió. Mariana, por su parte, estaba recibida como Licenciada en Hotelería y en los últimos años en el país que la vio crecer trabajó como camarera, recepcionista de bares y en restaurantes.

Mariana y Facundo junto a sus padres Gentileza

Según consignaron a este medio, el motivo por el cual comenzaron a tener la idea de probar suerte en otro lugar fue por el mismo que enfrentan muchos en el país: la incertidumbre económica.

El inicio de todo

El 2020 no fue fácil y las consecuencias de la pandemia se vieron reflejadas en la economía de los argentinos. Además, el encierro generó una gran ansiedad y puso en riesgo la salud mental de miles de personas, como en el caso de los hermanos. Con este escenario, un interrogante surgió en Facundo y Joaquín, el amigo de la familia que los acompañó en la aventura de emigrar. ”¿Por qué no nos vamos a otro país? “, fue la pregunta que lo cambió todo.

“Me comentó que era algo que él tenía en mente hace rato. Me explicó varias cosas que yo nunca había analizado sobre el tema, y la verdad que me convenció casi al instante, cerraba por todos y más yéndonos juntos. Entre todas estas cosas que me comentó, hizo hincapié en temas como oportunidades, seguridad y la gran experiencia que sería empezar de cero en un nuevo continente”, dijo Facundo.

"Me convenció casi al instante, cerraba por todos y más yéndonos juntos", mencionó Facundo Gentileza

Al día siguiente de la conversación que hizo un clic en su cabeza, tomó la decisión de hablar con su hermana. “Era una excelente oportunidad para que ella se sume porque había terminado hacía poco su licenciatura en hotelería y siempre había querido emigrar. Me acuerdo de que en ese momento se emocionó, me agradeció por sumarla al pack y sin dudarlo me dijo que sí”, detalló.

Ese mismo día, y con muchas expectativas, les comunicaron la noticia a sus padres, quienes se conmovieron y los apoyaron desde el inicio: “Entre lágrimas y abrazos nos dijeron que estaban completamente de acuerdo. A las 24 horas ya teníamos los pasajes. Fue muy rápido, pero la decisión cerraba por todos lados”. La fecha escogida para instalarse en Barcelona fue el 10 de abril de 2021, un momento envuelto de emociones.

El primer impacto que sintieron al pisar su nuevo hogar

Apenas colocaron un pie en la ciudad española, los tres quedaron cautivados. En primer lugar, recorrieron los destinos más concurridos por los turistas y luego se instalaron en un pequeño departamento de El Born, en Carrer de l’Argenter 10.

El día en el que pisaron Barcelona por primera vez Gentileza

Afortunadamente, pocos meses después de la llegada, ya tenían trabajo. Mariana se desempeña en la administración de una cadena de hoteles internacional y Facundo, junto a Joaquín, como programadores para una empresa estadounidense de manera remota. Sin embargo, también probaron suerte en otros empleos.

“En mi caso, mis primeros siete meses de trabajo fueron como camarero, pero puedo decir que pude vivir relativamente bien con ese sueldo. Me alcanzaba para todo: alquiler, servicios, ropa, comida, salidas y hasta podía ahorrar”, detalló Facundo.

A pesar de las comodidades, remarcó que no todo es fácil a la hora de emigrar. “En una ciudad como Barcelona vas a tener que compartir departamento porque los alquileres son caros en relación con el sueldo mínimo, pero en mi caso no se me hizo difícil porque la convivencia era con mi hermana y mi mejor amigo”, sostuvo.

Entre los factores de comparación con la Argentina que percibieron, enumeró: “La diferencia cultural que más ruido nos hizo es la tranquilidad con la que vive la gente acá respecto al tema seguridad. En los barrios más residenciales ves las plazas llenas de nenes jugando y los padres pueden estar tranquilos. Yo creo que, lamentablemente, un poco de eso lo hemos perdido”.

Mariana en una de las visitas que realizó por España Gentileza

“Allá normalizamos un montón de situaciones respecto de nuestra seguridad que son gravísimas. Lo normal tendría que ser andar por la calle tranquilo y no sentir que tu vida corre riesgo por tu celular o tu billetera. Me acuerdo de que nos llevó un tiempo acostumbrarnos a que si acá escuchás una moto cerca, no hace falta que te pongas en alerta y te des vuelta para mirar por si podés llegar a zafar de un robo. Ojo, no significa que acá no haya robos ni delincuencia, pero los hay en una medida mucho menor y muy difícilmente te encuentres en una situación violenta”, agregó.

La parte más difícil de emigrar: extrañar

Conscientes de las oportunidades que se les presentaron en el camino, y de las ventajas que disfrutaron desde el primer día en Barcelona, también admiten que la lejanía con sus familiares y amigos, en ocasiones, suele pesar: “Extrañamos muchísimo ir los fines de semana a ver a Newell’s con papá, las comidas caseras de mamá, las meriendas con nuestra abuela. Extrañamos la ciudad de Rosario, que la queremos con el alma. Extrañamos amigos y familiares que quedaron allá”.

Por otro lado, Facundo aclaró que desde el primer día lejos de casa les tocó transitar una de las instancias más complejas: el desarraigo. “No es fácil, para nada. Se extrañan muchas cosas y si algo nos hizo la distancia es sentirnos más argentinos que nunca”, aseguró.

Volver, pero solo por un tiempo

Desde el 2021 hasta ahora, hubo ocasiones en las que los hermanos recorrieron 10,464 kilómetros para reencontrarse con los que más quieren. Todas esas oportunidades estuvieron colmadas de emociones: “Siempre que esté la posibilidad de volver a visitar lo vamos a hacer. Casa va a ser siempre casa, y para nosotros es allá en Rosario”.

“En septiembre de 2022 volvimos por primera vez desde que nos fuimos. Primero llegó Mariana, y unas semanas después llegué yo sin que mis padres supieran que iba. Fue una sorpresa inolvidable para ellos, un abrazo del que no me voy a olvidar nunca”, detalló el joven, a quien se le cae una lágrima cada vez que ve el video del momento.

El reencuentro tan esperado y emocionante

Como una forma de reflexionar acerca de todo lo que vivieron hasta la actualidad, dejaron un mensaje destinado a aquellos que tienen el mismo objetivo que se propusieron y cumplieron.

“La frase ‘emigrar no es para todos’ es totalmente cierta. Hay gente que está afuera y te dice que es la mejor decisión de sus vidas y también hay gente que se volvió. La única forma de sacarse la inquietud o las ganas de vivir afuera es haciéndolo. Está bien analizar casos de terceros a la hora de tomar la decisión, pero siempre hay que tomarlos como lo que son, referencias. Si te vas a vivir afuera y te terminás volviendo no pasa nada, porque vivir en el extranjero no es sinónimo de éxito ni volver al país lo es de fracaso”, concluyeron.

De esta manera, lo que fue una simple inquietud terminó convirtiéndose en un hecho. Sin embargo, pese a los temores e incertidumbre, el trayecto que dieron cumplió altamente sus expectativas y esperan que todos los que emprenden viajes de este tipo tengan una experiencia similar.