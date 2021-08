Ricardo Montaner reveló por qué no considera a Stefi Roitman parte de su familia

Ricardo Montaner participó de una entrevista para el canal Telemundo junto a tres de sus cuatro hijos, Mau, Ricky y Eva Luna, y su yerno Camilo. En un momento de la charla, el cantante y jurado de La Voz Argentina (Telefe) reveló por qué no considera a Stefi Roitman parte de su familia.

La actriz y modelo argentina anunció que se casará con Ricky Montaner en enero próximo, en Miami, donde reside la familia de él. La pareja convivió en Estados Unidos durante las restricciones decretadas por la pandemia de coronavirus y se comprometió en septiembre pasado. Sin embargo, decidieron posponer hasta 2022 la boda ya que ambos están encarando proyectos profesionales que les demandan mucho tiempo.

Ricardo Montaner reveló el motivo por el que no considera a Stefi Roitman parte de su familia

Pese a que estuvo viviendo en su casa, Ricardo Montaner sorprendió al lanzar una explosiva frase contra su nuera. El exabrupto ocurrió cuando el artista dijo que “su yerno Camilo y sus nueras, Sara, Paola y Jimena, son parte de su familia”. Al escucharlo, la conductora del programa quiso saber: “¿Y Stef...?”.

Pero, para su sorpresa, el jurado del reality de canto no se había olvidado de la modelo, sino que lo dijo con convicción, y justificó: “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí si será de la familia. A partir de enero... ella sabe”.

En octubre pasado, un comentario de Ricardo había generado revuelo en las redes sociales. Luego de que la modelo anunciara su compromiso con Ricky en Instagram, el intérprete de “Tan enamorados” comentó: “Me hacés muy feliz, haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”. Sus palabras recorrieron las redes y hubo algunos usuarios que cuestionaron la forma en que mencionó la religión de Roitman.

La bienvenida a la familia de Ricardo Montaner para Stefi Roitman: "Una nuera judía es un regalo de Dios" Captura de pantalla

En noviembre pasado, en una entrevista con Quiero Música el futuro esposo de Stefi Roitman reveló que la modelo no había sido incluida en el chat de la familia Montaner y el motivo que explicó fue el mismo por el cual aun la argentina, de 24 años, no es considerada parte del clan. “No está Stefi todavía, va a estar cuando nos casemos. Camilo entró cuando se casó con Evaluna”, señaló.

Más allá de esta firmeza en el pensamiento de los Montaner, en diciembre pasado el clan se hizo un tatuaje conjunto y Roitman se sumó a la iniciativa. La familia se escribió la palabra “Why (Por qué, en español)”, como una manera de demostrar su unión y también su filosofía vital. La influencer argentina plasmó estas letras en uno de sus hombros.

LA NACION