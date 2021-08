La firme opinión de Soledad Pastorutti sobre la incorporación de Bianca Cherutti a La Voz Argentina

Una de las incorporaciones más polémicas al reality de Telefe, La Voz Argentina, fue la de Bianca Cherutti. La joven se presentó al programa en la primera etapa de “audiciones a ciegas” y decidió irse con el equipo de Mau y Ricky Montaner, asegurándose así un lugar en la competencia, que ya está en otra etapa: la de las batallas.

La polémica se suscitó en las redes sociales, cuando los televidentes del programa opinaron de manera vehemente que la cantante (hija del productor y comediante Miguel Ángel Cherutti) ya había formado parte del “Cantando 2020” de eltrece. Una de las personas que salió a criticar a Bianca fue Nell Valenti, excompañero de Esmeralda Mitre en el mismo certamen. El cantante denunció que la joven entró “acomodada” al concurso, alegando que a él no lo dejaron participar por haber estado en la competencia de ShowMatch, y señaló que Bianca también estuvo en el programa de Marcelo Tinelli.

Cantando 2020. Miguel Ángel Cherutti cantó "Bésame" junto a su hija e Ivanna Rossi - Fuente: eltrece

Este domingo, en el programa de Telefe La peña de Morfi, Soledad Pastorutti, quien integra el jurado junto a Lali Espósito y Ricardo Montaner y sus hijos, se hizo eco de la polémica y brindó su contundente opinión. “La hija de Cherutti fue un caso muy comentado. Ella nunca se presentó como ‘la hija de’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información”, contó en el ciclo de Gerardo Rozín y Jésica Cirio donde suele estar como conductora invitada.

Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, se presentó en La Voz Argentina y quedó seleccionada en el Team de Mau y Ricky Montaner Captura de TV

“Se hace tan difícil ahora como espectadora porque sufro un montón cuando veo las historias. Mis hijas me preguntan: ‘¿mamá, te diste vuelta?’ y cuando ven que no empiezan: ‘¿cómo no te diste vuelta?’”, manifestó en referencia a las reglas de las audiciones a ciegas, etapa en la que el jurado solo se da vuelta si les agrada la voz del participante, sin verle el rostro ni tener información sobre el camino que los condujo a audicionar. “También nos pasó en las primeras audiciones que como teníamos muchos participantes por delante, si vos apretás todo el tiempo el botón llega un momento en el que ya no podés elegir más”, concluyó la artista.

Cómo fue la presentación de Bianca Cherutti en La Voz

Bianca Cherutti fue una de las elegidas en La Voz y despertó revuelo en las redes sociales

La joven interpretó “Hot Stuff”, y en cuestión de segundos Lali Espósito se dio vuelta, y al poco tiempo lo hicieron Mau y Ricky. En su devolución, Lali le dijo: “Todo lo que me transmitiste, con una canción que es de mis favoritas, es el power de este ritmo, y tu voz tiene el power, y vos tenés todo el power”. Por su parte, Ricky Montaner agregó: “Ven con nosotros si estás dispuesta a arriesgarte a buscar distintos géneros musicales, y a descubrir qué es lo que te hace a tú ser tú”. Finalmente, la cantante se inclinó por el equipo de los hermanos.

Marley defendió a Bianca Cherutti: "¿Qué importa que seas o no 'hija de'?" Instagram @biancherutti

Luego de las críticas, su padre la defendió en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez): “Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting. Te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó, le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”, explicó Cherutti.

Asimismo, Marley le brindó su apoyo a Bianca publicando una foto de la joven en sus Stories con un mensaje más que claro. “¿Qué importa si sos o no hija de Miguel Ángel si cantás así?”, escribió el conductor del programa.

