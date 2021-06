Stefi Roitman reveló la fecha de su casamiento con Ricky Montaner y qué famosos internacionales estarán invitados

En septiembre del 2020, Stefi Roitman y Ricky Montaner anunciaban al mundo que se habían comprometido. Sin embargo, en un contexto de pandemia, la pareja prefirió postergar el evento hasta que todo se normalice y así poder tener la fiesta de sus sueños. Con el proceso de vacunación avanzado, y la esperanza de que todo pase pronto, los enamorados finalmente fijaron fecha para el gran día.

“Cuando lo vi no pensé que me iba a casar con él, pero dije: ‘este pibe no puede ser’. Literal, desde ese viaje, nunca más nos separamos”, confesó Rotiman durante su visita a PH: Podemos Hablar, al recordar la primera vez que vio a su novio. “Fue muy fuerte, nunca me había pasado algo así”, agregó.

Gracias al coronavirus, la relación entre Stefi y Ricky avanzó más rápido de lo que esperaban. “Fui a Miami primero dos semanas, volví en febrero, volví a ir para la boda de Evaluna y después me agarró la pandemia. Al principio me quedé porque cerraron las fronteras, averigüe vuelos de repatriación y me terminé quedando por elección”, contó sobre su decisión de instalarse en Estados Unidos.

“Mis papás al principio decían, ‘pero la obra social y el Covid ¿Qué vas a hacer?’. Pero después cuando vieron lo que estaba pasando acá, que lamentablemente fue muy grave, por lo menos en mi familia, y me veían a mí feliz en Miami y un poco más libre, me decían que me quede y se ponían felices de verme contenta”, relató al hablar sobre cómo tomó su familia el hecho de que se fuera del país.

Ahora, la joven de 26 años, se encuentra preparando todo para su casamiento. “Enero 2022″, reveló sobre la fecha elegida para pasar por el altar. “Si todo sigue bien, porque estamos en un momento difícil”, aclaró y dejó abierta la posibilidad a que se posponga si la pandemia continúa.

Sobre los invitados, Roitman contó que habrá estrellas de la música internacional, y aunque prefirió no dar nombres, se animó a develar quienes son algunos de los músicos que se encuentran en la lista. “Marc Anthony, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali Espósito, Tini Stoessel... estoy tirando un montón de nombres, no me crean tanto... digamos que estos son los amigos”, explicó.

LA NACION