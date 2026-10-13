RJ Mitte, en una entrevista hace 11 años: “Breaking Bad me dio la oportunidad de mostrar lo normal que es realmente una discapacidad”

Una triste noticia golpeó a los fanáticos de Breaking Bad. A los 34 años murió el actor RJ Mitte, conocido por su papel de Walter White Jr., el hijo de Walter White (Bryan Cranston). El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, y, mientras aún se investiga el caso, los primeros reportes indican que se habría tratado de un suicidio. El intérprete tenía parálisis cerebral y él mismo reflexionó sobre cómo la actuación lo eligió a él y cómo su participación en la serie le dio la oportunidad de darle una enorme visibilidad a la discapacidad. “Tengas o no una discapacidad, creo que todos deberían tener una oportunidad de audicionar para un papel sin importar quién seas”, expresó.

RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió el 12 de octubre a los 34 años (Foto: IMDb)

“Este trabajo me eligió a mí, yo realmente no lo elegí”, expresó RJ Mitte en una entrevista con la BBC en enero de 2015 que se viralizó tras su fallecimiento. Si bien nació en Jackson, Mississippi, su mudanza a Los Ángeles, California, cuando tenía entre 12 y 13 años, impulsada por su hermana menor, lo llevó a empezar a trabajar en la industria del entretenimiento.

La profunda reflexión de RJ Mitte (Video: BBC)

“Si te mudás a Los Ángeles y no vas a la escuela ni te unís a un grupo y no actúas —que son casi lo mismo—, realmente no vas a conocer a personas de tu edad, así que empecé a actuar para conocer a chicos de mi edad. Unos siete meses después, hice la audición para Breaking Bad y me quedé con el papel”, explicó. Tenía 15 años cuando se estrenó la serie y terminó actuando en un total de 56 episodios entre 2008 y 2013.

Mitte aseguró que el proyecto le dio “una carrera” y especialmente “la oportunidad de visibilizar temas como las discapacidades que necesitan ser escuchadas, y poder mostrarle a la gente lo normal que realmente es una discapacidad”. Desde la infancia vivió con parálisis cerebral, una condición que marcó su carrera y su vida personal.

"Breaking Bad me dio la oportunidad de poder mostrarle a la gente lo normal que realmente es una discapacidad”, reflexionó el actor hace 11 años Archivo

“Creo que es importante mostrar a personas con discapacidad en televisión. Tengas o no una discapacidad, creo que todos deberían tener una oportunidad de audicionar para un papel sin importar quién seas”, reflexionó en aquel momento. Además de su trabajo en producciones audiovisuales, Mitte fue embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s y presidió la Fundación Mitte, enfocada en el apoyo a iniciativas comunitarias y en el combate contra los estereotipos que afectan a personas con discapacidad.

Las emotivas despedidas del elenco de Breaking Bad para RJ Mitte

Luego de que se conociera el fallecimiento del actor, que fue confirmado por sus representantes al medio TMZ, sumido en una profunda tristeza, Bryan Cranston compartió un emotivo posteo en Instagram para despedir a quien fue su hijo de ficción durante cinco temporadas. “Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, tras ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo. Aunque nació con parálisis cerebral, jamás permitió que ese desafío fuera excusa para nada. Afrontó con gran determinación el exigente calendario de rodaje”, expresó el actor. En este sentido, aseguró que, si bien como cualquier adolescente hacía travesuras, siempre escuchaba los consejos que le daban tanto él como su madre de la serie, la actriz Anna Gunn.

La emotiva despedida de Bryan Cranston a RJ Mitte

“Era una de las estrellas de una serie de televisión de gran éxito, pero seguía siendo un chico joven. Perder todo ese potencial y las promesas de futuro que albergaba es una tragedia enorme. Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo?“, expresó y reveló que pocas semanas antes se comunicaron para organizar un almuerzo juntos. ”No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de los años que duró la serie, e incluso después de que se apagara el foco mediático de Breaking Bad. Te voy a extrañar, hijo”, sentenció.

Parte del elenco de Breaking Bad despidió a Mitte con sentidos mensajes Jordan Strauss - Invision

Por otra parte, el otro protagonista de la serie, Aaron Paul, también expresó su tristeza por el fallecimiento de su excompañero. “Estoy desconsolado”, sostuvo en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter. “Tengo el corazón roto por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te vamos a echar de menos. Y a quien lea esto, por favor, sepa que es querido y que no está solo. Recordalo siempre”, cerró. Asimismo, Dean Norris, quien interpretaba al agente de la DEA, Hank Schrader, sostuvo a través de su cuenta de Instagram: “Tengo el corazón roto. Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidaba cuando era un niño pequeño en el set. Era un joven encantador y lo echaremos mucho de menos”.