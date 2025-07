Roberto García Moritán se enteró en vivo de la separación de Pampita y Martín Pepa

Tras ocho meses de romance, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa sorprendieron con su separación. La noticia, la cual fue confirmada este lunes por Ángel de Brito desde su cuenta de Instagram, causó el asombro también de Roberto García Moritán, el ex de la modelo y padre Anita, su hija menor, que se encontraba al aire en un programa de televisión.

Pampita y Martín Pepa fueron juntos de viaje de egresados (Foto: Instagram @martinpepa1)

“¿Cómo está tu vínculo hoy con Pampita, con Caro?“, le preguntaron en Lape club social informativo (América TV). “Muy bien, es una muy buena madre... Estamos bien”, expresó el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Acto seguido, Paula Varela lanzó: “Aparte se acaba de separar Caro, no sé si ya te chusmeó eso o no lo sabes”. Al ver su desconcierto, agregó: “Estoy dando la noticia”.

Roberto García Moritán se sorprendió al recibir la noticia sobre la separación de su exesposa y madre de su hija menor (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el empresario, quien no pudo disimular su sonrisa, le preguntó a la panelista si la información era cierta. “Es verdad. Te sorprendió”, le dijo Varela, por lo que él admitió: “Sí, no sabía. No hablamos de esas cosas tampoco”.

Mientras la periodista daba algunos detalles sobre el quiebre entre Ardohain y el polista, no pudo desviar su atención sobre el rostro del invitado. “Me gusta porque tenés como una media sonrisa”, señaló. “No hagan interpretaciones”, agregó García Moritán.

Cabe destacar que, según informó el conductor de LAM -ciclo que se emite por el mismo canal-, quien señaló que la ruptura ocurrió el 9 de julio, ninguno de los protagonistas brindó un comunicado oficial al respecto.

La publicación de Ángel de Brito en sus redes para confirmar la separación de Pampita y su novio

Por su parte, Gustavo Méndez detalló en el programa Mujeres Argentinas (eltrece) los supuestos motivos que decantaron en el fin del noviazgo. “Están separados. Recordemos que fue igual de sorpresivo de cómo empezó la relación cuando hacía un mes se había separado de (Roberto) Moritán. Él trabaja en Nueva York y la distancia es muy complicada. La decisión de separarse la tomó él, ella no quería”, comentó.

El periodista Gustavo Méndez confirmó la separación de Pampita y Martín Pepa

En varias oportunidades, la conductora sostuvo las dificultades sobre su romance a la distancia. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, aclaró, en mayo, la modelo en diálogo con LAM.

En esa misma línea indicó sobre los métodos que empleaban para estar en contacto: “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie, a la vez“.

Pampita contó intimidades de su relación con Martín Pepa (Video: Youtube @AméricaTV)

Por último, indicó sobre cómo se dio el origen de la relación: “Cuando uno encuentra una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores (en referencia a Martín Pepa)... Esas cosas no se planean, esas cosas suceden".

La noticia de la separación con el polista llamó la atención debido a que, días atrás, en el marco de un viaje a los Estados Unidos, la conductora dejó entrever un anillo en su mano que muchos interpretaron como un posible compromiso.

Pochi de Gossipeame especuló sobre la posibilidad de que Pampita y Pepa puedan estar comprometidos (Foto: Instagram @gossipeame)

La historia de amor de Pampita y Martín Pepa

El noviazgo entre Pampita y Martín Pepa comenzó un mes después de la separación de la modelo con Roberto García Moritán. Ambos, oriundos de La Pampa, se conocieron en un viaje de egresados cuando eran adolescentes y la primera imagen pública de ellos fue en un palco del Teatro Colón.

La propia modelo confirmó en su momento que conocía a Silvia, la madre de Pepa, desde hacía años por coincidir en las peregrinaciones a Luján y fue la mujer quien ofició de celestina. Desde aquel entonces, comenzaron a conocerse y el vínculo se afianzó día tras día.