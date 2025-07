Moria Casán fue lapidaria con Pampita, tras su separación de Martín Pepa

Tras confirmarse la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa, Moria Casán lanzó filosas declaraciones contra la modelo. Lejos de mostrarse comprensiva ante la ruptura sentimental, la artista expuso su teoría sobre los posibles motivos de la ruptura.

En diálogo con el periodista Pepe Ochoa para el programa Sálvese quien pueda (América TV), la diva no se guardó nada y, fiel a su estilo provocador, sentenció: “Ay, qué aburrida que es esta chica. ¡Dios mío! Con esa sonrisa de dulce de batata”.

Las palabras de Moria dejaron en evidencia una vez más la tensa relación entre ambas, desde los cruces que protagonizaron en el pasado cuando compartían el jurado de ShowMatch.

Sobre las especulaciones que señalan que el carácter de la modelo podría haber contribuido a la ruptura, Casán profundizó: “No me cabe la menor duda de que la dejaron por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones”, opinó.

A menos de un año de noviazgo, Pampita se separó del empresario RS Fotos

La artista recordó un cruce en vivo con Marcelo Polino durante el programa conducido por Marcelo Tinelli, que llevó a Pampita a retirarse enfurecida y rememoró una ocasión en la que Ardohain la desafió en vivo diciéndole: “No te metás”. Sobre este detalle, continuó: “Se dice: ‘no te metas’. No le entiendo cuando habla. Como no le entiendo a Susana [Giménez] cuando habla: arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Y Pampita habla como riéndose, como histérica”.

Cuando se le preguntó si creía en una posible reconciliación entre Pampita y su ex, Benjamín Vicuña, padre de sus hijos varones, fue contundente: “No tengo la menor idea. No sé cómo definirla. Es una persona muy especial”, concluyó.

Moria Casán opinó de la separación de Pampita

“Es muy difícil”

El periodista Gustavo Méndez fue quien dio la primicia de la separación de Ardohain y Pepa, quien reside en los Estados Unidos. “Están separados. Recordemos que fue igual de sorpresivo de cómo empezó la relación cuando hacía un mes se había separado de Moritán. Él trabaja en Nueva York y la distancia es muy complicada. La decisión de separarse la tomó él, ella no quería”, dijo durante una emisión del programa Mujeres Argentinas (eltrece).

Poco después, Ángel de Brito aportó un dato a través de las redes sociales: “Pampita separada desde el 9/7”, escribió en una historia de Instagram con fondo negro, aunque sin agregar más detalles.

Sobre las dificultades que enfrentaba su relación con Martín Pepa debido a la distancia geográfica, ya que ambos residían en países distintos, llegó a referirse la propia Ardohain en varias ocasiones. “Es muy difícil. Vamos lentamente porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, explicó la modelo en mayo durante una entrevista con LAM al hablar sobre los aspectos menos conocidos del vínculo.

La confirmación sorprendió a los seguidores de Pampita, ya que tan solo unas semanas antes se la había visto disfrutando de unas vacaciones junto a Pepa en California, donde ambos celebraron juntos el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

La relación entre Pampita y Martín Pepa duró aproximadamente ocho meses. El breve noviazgo comenzó de manera sorpresiva poco después de la escandalosa separación de la modelo del exministro de Desarollo Económico de la Ciudad, Roberto García Moritán.

Mientras se habla de su separación, Pampita disfruta de unos días de descanso junto a sus hijos en el sur del país y se mantiene activa en sus redes sociales compartiendo postales de sus vacaciones en Villa La Angostura. En las imágenes se la ve relajada, mientras se aloja junto a los suyos en el exclusivo hotel La Balsa y participando de actividades invernales como el snowboard. Sin embargo, ya desde hace unos días llamaba la atención de sus seguidores un detalle: la notoria ausencia de Martín Pepa en todas las publicaciones.