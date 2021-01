El chef no estuvo a gusto ayer en el reality culinario con las carnes al horno que entregaron el equipo rojo y el verde y los "mató" con su devolución Crédito: eltrece

14 de enero de 2021 • 19:48

Roberto Petersen suele reemplazar a su hermano, Christian, cuando se ausenta en El gran premio de la cocina. Este miércoles comenzaron las vacaciones del parrillero y Roberto tuvo que probar todos los platos y dar sus devoluciones al respecto.

En un día dedicado a los cortes vacunos, uno de los platos consistía en cocinar en una hora carne al horno con vegetales. La carne era una tapa de asado. El equipo rojo fue el primero en entregar la preparación y Nicolás fue el encargado de presentarla.

Petersen la probó y fue fulminante: "Era una carne difícil para hacer con el tiempo que tenían, como para que se relaje, pero está muy tensa. Si yo tengo que invitar a mi madre, mi mujer, mi compañero, a alguien para quedar bien hoy, yo no sé si estarías orgulloso de esta carne".

Nicolás le dio la razón y explicó que habían tenido "poco tiempo". El chef no fue complaciente: "Creo que tiempo tenías, le falta hasta condimento, está casi como hervida; el puré está rico pero está frío. Creo que con muy poco lo hubieras resuelto de otra manera. Era un desafío de cortes de carne, el foco tendría que haber estado en la carne para que sea muy tierna. Consejo para la próxima: si la carne está muy dura, la hubieras fileteado, le hubieras puesto una salsa encima para disfrazarla".

Luego le tocó el turno al equipo verde, representado por Martín. Petersen fue sincero al probar el plato: "Yo me imagino esas veces que vas por la ruta y ves un restaurante muy apagado con una persona sentada y que decís '¿acá qué voy a comer?'. Me da ese tipo de carne, no quiero ser muy feo con la imagen, está como muy muerta, está como que no tiene vida, no tiene gracia, no tiene salsa... está realmente muy pero muy muy dura".

Para cerrar, el chef comparó al plato con un charqui, es decir, con una carne deshidratada. Y agregó implacable: "Vi que estuviste haciendo mucho esfuerzo con tu equipo, trataron de resolverlo, lástima la carne".