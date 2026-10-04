Roberto Pettinato canceló un show en Málaga y preocupó con el video que publicó en las redes: “Cuando pasa esto, nada sirve”

El reconocido músico y conductor Roberto Pettinato canceló de manera intempestiva su presentación en la ciudad de Málaga, España. El evento, denominado Gracias x todo, debía ocurrir este sábado 3 de octubre a las 22:00 horas en la sala La Cochera Cabaret. Sin embargo, el artista comunicó la suspensión mediante un video en su perfil personal de Instagram, donde expuso un estado de salud deteriorado ante su audiencia.

En la grabación, Pettinato solicitó disculpas a los residentes de la ciudad andaluza, además de explicar su imposibilidad física para cumplir con el compromiso profesional a sus 70 años. Según las declaraciones, el artista sufrió un cuadro de salud que afectó su voz y su bienestar general. “Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga. Se terminó y no puedo, este es todo el volumen que tengo de voz, y estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve”, manifestó el conductor a través de su cuenta oficial en la red social.

Roberto Pettinato cerró los comentarios de Instagram tras cancelar su show en Málaga Captura Instagram (@rpettinato)

La organización del espacio La Cochera Cabaret difundió un comunicado oficial sobre la situación. La sala confirmó la cancelación por motivos de salud del protagonista. El establecimiento estableció una política de devolución automática para las entradas vendidas. El texto oficial indica que los compradores recibirán el dinero mediante el mismo método de pago utilizado durante la compra original. El plazo estipulado para esta gestión es de siete días naturales. La sala aclaró que los espectadores no deben realizar trámites adicionales ni contactar al personal del local para recuperar sus fondos. La entidad agradeció la comprensión del público y manifestó deseos de pronta recuperación para el humorista.

Pettinato analizó la situación durante su mensaje a los seguidores y el artista mencionó las complicaciones climáticas que enfrentó durante su estadía en el territorio español: “Pero bueno hay demasiados climas en este país”. Además, el exintegrante de Sumo prometió una compensación para el público malagueño en una fecha futura. “Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño”, afirmó el conductor. Pettinato cerró su intervención con un mensaje de gratitud hacia los asistentes y prometió un regreso próximo con una propuesta de mayor calidad.

La Cochera Cabaret confirmó la cancelación del show antes que el propio Roberto Pettinato Captura Instagram (@cocheracabaret)

La gira actual de Pettinato en España se enfocó en su unipersonal Gracias x todo. El artista realizó funciones previas, como la llevada a cabo en Madrid el 23 de septiembre en La Escalera de Jacob. A diferencia de este formato de stand-up, su proyecto musical Sumo x Pettinato carece de fechas agendadas en Europa. Ese espectáculo de canciones funciona exclusivamente en la Argentina, con presentaciones constantes en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras provincias del territorio nacional.

La situación actual del artista en España depende de cada sala y de las ticketeras locales responsables de la gestión. La cancelación en Málaga se suma a una serie de reprogramaciones en diversos puntos de su tour internacional. Pettinato mantiene el optimismo sobre sus futuras apariciones en el escenario tras este episodio inesperado.