Roberto Piazza, luego de su grave accidente en Madrid: “No estoy moribundo”

“Tengo la mano derecha y el cuello inmóvil, un esguince severo en el pie izquierdo, y cuatro pinzamientos en las cervicales, pero no estoy moribundo ni olvidado como algunos inventaron”, explica Roberto Piazza a LA NACION, recién instalado nuevamente en su “Maison de Belgrano”, su búnker creativo y donde también reside junto a su pareja, Walter Vázquez.

El martes 6 de abril pudo arribar al Aeropuerto de Ezeiza proveniente de Madrid, donde no la pasó nada bien, y fue directo al Sanatorio de La Trinidad de Palermo para someterse a una batería de estudios debido a los dolores intensos que padece en distintas partes del cuerpo a raíz de varias caídas que sufrió en España, cuando se vivió en enero la tormenta Filomena, que provocó la nevada del siglo en la capital española.

Piazza fue atendido en el Sanatorio de la Trinidad tras su llegada al país

“Llegué a Madrid a fines del año pasado para pasar Navidad y Año Nuevo. Allá alquilaba un departamento y un local para mis creaciones, nos venía yendo muy bien, pero la pandemia no solo me perjudicó a mí, sino al mundo entero”, comentó Piazza mientras se acomodaba con dificultad en su sillón preferido al que llama “mi trono”.

Walter, su marido y compañero desde hace 21 años, le alcanza un té. Roberto Piazza continúa verborrágico. Dice que regresar a su hogar mejoró su estado de ánimo que estaba bastante por el piso: “Estoy cansado de hacerme PCR en España y acá, de pagar un montón de plata por los controles. Yo viajé por laburo, no me fui a esquiar como dijo no sé quién con muy mala onda. Reconozco que regresar a mi casa me mejoró el espíritu, pero allá las pasé como el c…”

Roberto Piazza está instalado en Belgrano junto a Walter Vázquez, su pareja

Mientras espera que llegue el kinesiólogo para mejorar el estado de su tobillo izquierdo, Piazza relata los golpes sufridos con consecuencias en Madrid: “Luego de la tormenta Filomena que fue furiosa salimos un día con Walter; más que nevadas, las calles y las veredas estaban congeladas. Me resbalé y caí de espaldas sobre el lado derecho y sentí como una especie de latigazo desde la cabeza a los pies. Regresamos a nuestro departamento como pudimos, estaba dolorido, al otro día me sentí mejor y volvimos a salir con tanta mala suerte que otra vez al suelo y de espaldas; en esta oportunidad me golpeé en el sector izquierdo, fue insoportable”.

La lesión que tiene en el tobillo izquierdo le demandará varias sesiones de kinesiología

Con su mano izquierda que luce bastante bien, Roberto tomó su derecha y la acomodó para que no esté tan tiesa. “Todavía la tengo inmóvil, me preocupa porque soy diestro”, dijo y contó cómo fueron los días siguientes a aquellos golpes iniciales. “Había mejorado un poco, me invitaron a cantar en un show de tango en el barrio de Chueca y fuimos. Cuando nos retirábamos uno con varias copas de más insulta a Walter de la nada, yo me meto, me empuja, caigo y vuelvo a sentir otro latigazo, seguro producto de que se me resentían todos los golpes que fui acumulando. Volvimos a casa y estaba tan inseguro que me caí en las escaleras, me desmayé. Tuvo que venir el médico, me dio una inyección y me advirtió que lo que tenía era un stress óseo importante. Todo eso sumado al stress emocional que me superó, porque quería arreglar los temas laborales y todas eran dificultades. Lo único que quería era ponerme mejor para volver a la Argentina”, señaló.

Producto de varias caídas, su mano derecha continúa inmóvil

Previo al regreso, Piazza debió interrumpir los contratos del local comercial donde vendía sus colecciones y del departamento donde vivía, además de conseguir una baulera (trastero en España) para guardar muchos de sus vestidos y despachar varios muebles hacia nuestro país. “No fue una tarea fácil, te lo aseguro. Decí que tenía a Walter que me cuidaba y me ayudaba, si no, no sé cómo hacía. La pasé muy mal en Madrid, pero no estuve abandonado ni al borde de la muerte”, subrayó.

“Este martes me hicieron una batería de radiografías y resonancias magnéticas, qué sé yo, me metieron en un túnel del que pensé que no salía”, bromeó Roberto y dijo que le duele el cuerpo hasta cuando se ríe. Enseguida cerró: “Ahora me van a hacer más estudios y me van a precisar si me tengo que operar de algo de todo lo que tengo. Lo que más me preocupa es la inmovilidad de la mano derecha y los pinzamientos en las cervicales. Pero como soy un tano cabeza dura nunca voy a bajar los brazos; ahora que regresé, recuperé mi humor ácido, y sentado en mi trono como si fuera Cleopatra, me la paso dando órdenes. Sé que voy a salir de ésta como salí de otras más bravas. Y volveré a Madrid para trabajar, pero no para volver a caerme, lo prometo”.