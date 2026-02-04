Roberto Piazza se metió en la polémica por la ropa y le respondió a Luis Caputo: “Fue desafortunado”

Tras las polémicas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, donde afirmó que “nunca compró ropa en la Argentina porque era un robo”, el diseñador de alta costura Roberto Piazza se expresó al respecto. En diálogo con LN+, remarcó su amistad con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, aunque tomó distancia del titular de la cartera económica.

“Me parece que la frase de Caputo fue desafortunada. No tiene que decirlo tan bruscamente, hay otras formas de hablar, sobre todo él”, afirmó durante la entrevista.

Roberto Piazza, disenador de alta moda

“Soy un compulsivo, compro en todos lados”

Consultado acerca de cuál es su lugar predilecto a la hora de comprar, Piazza lanzó: “Soy un compulsivo, compro en todos lados. Donde me gusta, compro. Como viajo mucho, compro en todos lados, según lo que necesite y lo que vea”.

“Es verdad que en los últimos años los precios de la ropa urbana han tenido una inflación muy elevada y los mayoristas van a tener que acomodarse a la competencia de la importación”, dijo el diseñador, al tiempo que subrayó: “No estoy de acuerdo con la ropa china porque es barata y una porquería, pero tampoco estoy de acuerdo con que se sobrevalue la ropa”.

Sobre este punto, comparó: “Es imposible competir contra la ropa oriental o las masificaciones de las fábricas chinas porque hacen millones para el mundo. Nunca vamos a poder competir desde la Argentina con algo tan grande”. Y ejemplificó con su propia experiencia: “Hace 50 años hago moda y no hago más ese estilo de ropa por ese motivo. Prefiero hacer alta costura porque no tengo competencia”.

Locales de indumentaria en Flores, zona avenida Avellaneda y Nazca, ya revenden artículos de Shein Pilar Camacho

El consejo de Piazza a los empresarios textiles

“Ahora es momento de competir, de bajar los precios. Yo bajé los precios para poder estar bien. Me fue bien este año y el año que viene tengo millones de cosas para hacer", aseguró Piazza.

Y siguió: “Estamos en una etapa de cambio. Hay que seguir apostando, hay que bajar la locura de querer ganar. Antes se marcaba el 300%, bueno ahora marquemos el 100%”.

Al final de la nota, sugirió: “La solución es la baja de impuestos, que son muy grandes, y después las leyes laborales, porque no le podés dar trabajo a gente por miedo a que te haga un juicio laboral. Si eso se corrige, podemos dar trabajo a más gente. Tengo fe de que Milei lo va a lograr”.

La frase de Caputo

Caputo sostuvo este lunes, en declaraciones radiales, que “nunca en su vida compró ropa en la Argentina porque era un robo” y que solía “adquirir la ropa afuera” cuando viajaba.

En esa línea, habló de los empresarios del sector, a quienes afirmó conocer: “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”.

Afirmó además estar “muy preocupado” por los precios con los que se comercializa la vestimenta en el país, le atribuyó la responsabilidad a los empresarios y aseguró que la industria textil “puede competir tranquilamente”.

Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles.

Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente. https://t.co/RzJactHaZK — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 4, 2026

A través de sus redes sociales también festejó que un empresario textil haya admitido que la ropa está cara. “Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, escribió el funcionario de Javier Milei en su cuenta de X.

El mensaje fue en respuesta a una entrevista televisiva en la que un empresario del rubro admitió que la ropa “estaba cara”.