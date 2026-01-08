Rochi Igarzabal contó cómo fue su noviazgo más tóxico con un compañero de Casi Ángeles

Hay parejas de la ficción que se trasladan a la vida real; y la Rochi Igarzabal y Pablo Martínez -quien interpretaron a Valeria y Simón en Casi Ángeles (Telefe)- fue una de estas. En la tira de Cris Morena hasta llegaron a casarse, sin embargo, en la realidad su noviazgo duró tres años y, aunque le pese a muchos fanáticos, ella no guarda el mejor recuerdo.

Rochi Igarzabal y Pablo Martínez estuvieron juntos durante tres años

En las últimas horas, la actriz visitó El ejército de la mañana (Bondi Live) y contó detalles de su vínculo con el actor, quien no solo no tiene redes sociales, sino que eligió seguir su vida lejos del ojo público.

“¿Qué pasó con Pablo Martínez? Digo, no con vos, dónde está él, desapareció de los medio... ¿Te comunicaste en estos años?“, le preguntó Pepe Ochoa a la invitada, quien entre miradas y risas pícaras lanzó: ”No tengo ni idea dónde está Pablo Martínez. No lo vi más... No fue de mis mejores relaciones, diría".

Rochi Igarzabal reveló que su vínculo con Pablo Martínez fue tóxico (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

Y continuó: “Éramos chicos y bueno el tema de la exposición y todo creo que nos jugó una mala pasada y fue como mi relación más así compleja y tóxica a nivel vincular”.

En ese sentido, aclaró que nunca hubo violencia, pero que se le dificultó decidir no continuar con la relación: “No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí era como una especie de celos, posesión, como esta cosa bastante tóxica que te hace sufrir más de lo que disfrutás. Era como una especie de guerra implícita de la cual me costó muchísimo salir porque fueron varios años los que estuvimos en pareja”.

Simón y Valeria en Casi Ángeles (Foto: Pinterest) Adrian

“Cuando terminó Casi Ángeles y tuvimos ese parate antes de empezar con la banda (Teen Angels) y todo ese fue el momento en el que yo dije ‘bueno de acá necesito salir, necesito reconstruirme también en ese aspecto”, añadió al mismo tiempo que reconoció aspectos positivos de la personalidad de su ex: “Es una persona súper sensible, súper compleja con sus emociones, con sus formas de pensar y es muy inteligente”.

“Creo que a él también le tocó desde un lugar que tal vez no fue lo que esperaba o no fue tan copado”, completó.

Las declaraciones de la intérprete cayeron como un balde de agua fría para quienes solían admirar la pareja. “¿Cómo que Saimon y Vale en el futuro se pelean?? Nooo"; “Pobre es la primera vez que escucho que habla del tema y honestamente me sorprendió. Porque me parecían re linda pareja” y “Es el típico caso que no es lo que aparenta. Parecía re tranquilo y muchos decían que era el más pacífico de todos y por lo menos en pareja no lo era. Quizá también por eso se alejó de todo”, fueron algunas de las opiniones que recibió en el posteo que el canal de streaming realizó en Instagram.

Los fanáticos no pudieron ocultar la sorpresa sobre el vínculo entre Igarzabal y Martínez (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

Después de su paso por la tira de Cris Morena y de su ruptura con Martínez, la vida de Rochi dio un giro profundo hacia la búsqueda personal y la música independiente. En 2014, mientras disfrutaba del éxito masivo tras protagonizar novelas como Dulce Amor y Taxxi, amores cruzados, decidió alejarse de la exposición mediática para radicarse en México.

Rochi Igarzabal junto a su pareja y padre de su hija (Foto: rocho_igarzabalok)

Su objetivo principal era viajar y conectar con la música desde un lugar más relajado y auténtico. Fue precisamente en Playa del Carmen donde su camino se cruzó con el de Milton Cámara, un músico y compositor argentino que también estaba de viaje. Lo que comenzó como una sociedad musical terminó convirtiéndose en una historia de amor que continúa hasta el día de hoy. Esta nueva etapa consolidó su proyecto de familia con el nacimiento de su hija Lupe en 2016.