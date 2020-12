Rocío Oliva habló de los últimos días de Diego Maradona y aseguró: "Todavía estaba enamorado de mí" Crédito: Instagram

Tras la muertede Diego Maradona, comenzaron las especulaciones sobre cómo fueron los últimos días del Diez, cuál era su estado de salud y si estuvo o no debidamente cuidado. En su paso por Animales sueltos (América TV), Rocío Oliva se refirió al tema y contó que su expareja "no hablaba de la muerte" ni estaba "cansado de ser Maradona". Además, habló de lo que Diego sentía por ella: "Todavía estaba enamorado de mí", señaló.

"No pude creerlo [la noticia de su muerte] porque yo conocí a un Diego fuerte, que no hablaba de la muerte, que no pensaba en ese final", manifestó Oliva en un mano a mano con Luis Novaresio. "Hacíamos como un chiste que yo le decía 'bueno Diego, vos nos vas a enterrar a todos nosotros'. Yo me quedé con esa imagen".

Luego, la panelista de Polémica en el Bar (América TV) se refirió a la última vez que vio a Maradona. "La última vez que lo abracé fue antes de la pandemia", dijo. "Ese verano fui y teníamos eso de vernos, si vos lo veías de afuera parecíamos pareja. Yo compartía ratos con él, y te puedo asegurar con todo mi corazón que cuando él me veía cambiaba totalmente. Seguía enamorado de mí".

Después, Novaresio le preguntó directamente por las responsabilidades del círculo del exfutbolista sobre su muerte. "¿Lo mataron, lo dejaron morir o murió como puede llegar a ser cualquiera de nosotros?", preguntó el conductor. "Yo estoy esperando las respuestas en los análisis que le hagan a Diego. Qué pasó, qué tomó, qué le faltó tomar. Creo que se podía evitar, eso sí. Pero realmente qué pasó no lo sé", respondió Oliva.

"¿Y si Diego quiso morirse así?", insistió el conductor de Animales Sueltos. "Yo no conocí a un Diego que tenga intenciones alguna con la muerte, que baje los brazos, me cuesta creerlo", lanzó Oliva. "Yo no conocí a un Diego depresivo. A mí me tocó un Diego que te puteaba, cantaba, bailaba. Pero también hay que reconocer que siempre tuvo esta vida así, alocada. Yo no busco culpables, no digo que alguien puntualmente tuvo la culpa. Pero sí estaba solo".

Luego, el periodista le preguntó a la mediática si, en algún punto, Diego se había cansado del reconocimiento y las demandas que tenía por "ser Maradona". "Yo no creo, él lo disfrutaba mucho", señaló Oliva. "Yo a veces me cansaba en un viaje de toda la gente encima de él, la energía. Él venía con una energía arriba, estaba feliz, disfrutaba del amor de la gente, se sacaba una foto con todos", agregó.

Conmovida por la noticia, Oliva manifestó que de poder retroceder en el tiempo hubiera intentado ayudarlo a Diego, "darle una inyección anímica". Y agregó: "Yo creo que el amor todo lo puede". En ese sentido, la expareja de Diego contó que nadie de su círculo la llamó en los últimos días de la vida del Diez. "Era imposible hablar con Diego", definió. "De hecho, yo conté que llamé a Claudia [Villafañe] para ponerme a disposición cuando lo internaron. Le dije 'es el momento de hacer algo con él, acá estoy, lo que necesiten, llámenme'. Yo me quedé con eso. Por eso ese día fui al velatorio tan tranquila. Y me choqué con una pared".