Rocío Oliva le contestó a Verónica Ojeda en la polémica sin fin de las "donaciones en vida" de Diego Armando Maradona Fuente: Archivo

21 de enero de 2021 • 16:55

Al parecer la polémica por las donaciones en vida que hizo Diego Armando Maradona y el destino de su herencia va a seguir por un tiempo largo. En esta oportunidad, Rocío Oliva, panelista de Polémica en el Bar (América), le contestó a Verónica Ojeda, expareja del "Diez".

Luego de que al aire del programa que conduce Horacio Cabak -en reemplazo de Mariano Iúdica- pusieran al aire un informe que repasaba las múltiples acusaciones, Oliva fue tajante: "¿Qué querés que te diga? Ojeda no le devolvió nada. Era una cuenta que se movía. Ella firmó y le dejó la cuenta a Diego. No es que tenía tres millones de dólares y fue y se los dejó a Diego en la mano".

Oliva hacía referencia a los dichos de Ojeda, quien aseguró que si bien tenía la cotitularidad de una cuenta de Maradona, en la que había US$3 millones, se la devolvió a su entonces pareja hace ya tiempo.

"Si me tengo que enganchar con todo lo que dicen estaría acá dedicándole una hora a todo el mundo. No tengo ningún problema con nadie", apuntó Oliva, queriendo cerrar el debate que se había dado en la mesa del programa.

Sin embargo, Cabak insistió sobre cómo se había manejado Ojeda en relación al dinero y qué se había quedado y qué no. "De vidas ajenas no respondo. Me preguntás cosas que no puedo contestar", sostuvo Oliva, aunque sí reconoció que "Diego era muy generoso". Además, confirmó que ella había querido devolverle las tarjetas de crédito pero que él le había dicho "que no, que se las quedara".

Este ida y vuelta se da luego de que Oliva hablara en Los Ángeles de la mañana, programa que conduce Ángel de Brito por eltrece. Allí, dijo: "En 2013 yo le devolví a Diego US$3 millones. A diferencia de Oliva, que se quedó con todo. Yo le devolví todo". También, contó: "Diego y yo teníamos una cuenta en Dubai -continuaba el mensaje- y cuando nos separamos yo le devolví todo".

La información brindada por Ojeda fue casi automáticamente corroborada por el abogado Mauricio D'Alessandro, que actualmente es el representante legal del último representante y abogado de Diego Maradona, Matías Morla. "Eso es verdad", dijo el letrado.