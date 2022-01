Rodeado de naturaleza y amigos: así pasó Peter Lanzani sus vacaciones en un lugar soñado

Luego de su debut en telenovelas para adolescentes como Chiquititas (Telefe) o Casi Ángeles (Telefe), Peter Lanzani logró construir una carrera que lo ubicó entre los artistas argentinos más renombrados de las últimas décadas. El actor no para de saltar de papel en papel, cada uno más demandante que el otro y, el año que dejó atrás, no fue una excepción. Por eso, decidió tomarse unas merecidas vacaciones.

Peter Lanzani en El Reino (Netflix) Marcos Ludevid/NETFLIX

Podría decirse que el 2021 fue uno de los años más movidos del actor. El joven cumplió un rol esencial en El reino, la serie de Netflix en donde compartió pantalla con grandes estrellas como Diego Peretti y Mercedes Morán. Asimismo, estuvo ocupado en la grabación de Argentina 1958, una producción que estará disponible en todos los cines del país a mediados de 2022.

Sumado a esto, protagonizó el estreno de Maradona: Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime que relató la polémica vida del legendario jugador de fútbol y en donde Peter le dio vida a Jorge Jorge Cyterszpiler, el primer manager del Diez. Pasada la vorágine, el actor eligió la provincia de Córdoba para alejarse de las luces y de las cámaras por un rato, antes de embarcarse en un nuevo año cargado de novedades.

Peter Lanzani junto a sus fans

A pesar de tener perfiles creados en la mayoría de las redes sociales, Lanzani no es muy activo en ninguna de ellas. Las utiliza principalmente con el fin de promover su trabajo, pero prefiere no compartir lo que hace en su día a día. Contrario a muchas celebridades que disfrutan al mostrarle a sus fans los detalles de su intimidad y suelen pasearse por los programas de la farándula para debatir sus asuntos, el ex Casi Ángeles siempre prefirió mantener su intimidad resguardada de la mirada del público.

El hecho de no mostraste activo en Internet no evita que cada vez más personas se declaren como fan suyas. Porque, además de sus grandes dotes como actor, Peter Lanzani se destaca por su increíble simpatía tanto arriba como debajo del escenario. Esto provoca que mucha gente lo admire tanto a nivel laboral como personal. Eso explica que, durante sus vacaciones, se cruzó con muchas personas que le pidieron sacarse fotos junto a él, pedido al que no pudo negarse.

Peter Lanzani con una fan

Las dos postales que recorrieron Internet lo muestran en lugares completamente distintos. En el primero, se lo ve con una enorme sonrisa en lo que parece ser un almacén. En la segunda foto está sentado sobre una piedra, rodeado de árboles, durante lo que seguramente fue una hermosa tarde al aire libre. Dichas imágenes resultaron en que el público descubriera el destino que eligió para su escapada, a pesar de que él prefirió no hacerlo público.

La información fue confirmada más tarde cuando trascendió una foto que lo muestra parado en medio del campo rodeado de sus amigos de la infancia. Aunque a lo largo de su carrera Lanzani logró crear buenos vínculos con muchos colegas, aún elige a su grupo de toda la vida para irse de viaje.