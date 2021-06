Rodolfo Barili suspendió su casamiento con Lara Piro y contó sus razones

Rodolfo Barili lleva poco más de un año en pareja con Lara Piro. El conductor del noticiero de Telefe, de 48 años, se comprometió con la abogada, de 39, la Navidad pasada. Sin embargo, la pareja decidió suspender la boda y dio los motivos.

“Lo aclaro acá: solo pasamos la fecha para más adelante por el contexto de pandemia. Ya llegará el momento de poder casarnos, con todos nuestros seres queridos vacunados y festejando ese momento sin riesgos ni las restricciones de hoy”, escribió el periodista en sus historias de Instagram.

Rodolfo Barili aclaró por qué no se casará este año con Lara Piro Instagram: @rodolfobarili

Y aclaró: “Solo es una postergación. Mientras tanto, siempre hay otros sueños que concretar”.

La noticia se conoció luego de que Barili le concediera una entrevista a Paparazzi en la que indicó: “Nos dimos el anillo a fin de año, para Navidad, y pensábamos casarnos este año... Pero con este contexto, debimos postergar. Esa es la realidad”.

El 24 de diciembre de 2020, Rodolfo Barili contó en Instagram que se comprometió con Lara Piro Instagram: @rodolfobarili

El romance entre el periodista y la abogada salió a la luz en enero de 2020 luego de que fueran fotografiados juntos en las playas de Cancún, en México. En aquel momento, Tomás Dente contó sobre el flechazo: “Lara estaba un poco triste, tratando de superar algunos traumas y fantasmas del pasado por un desencanto amoroso. Un día estaba trabajando en Tribunales y se encuentra cara a cara con Rodolfo. Ellos ya se habían visto muchos años atrás por amigos en común”.

La pareja logró formar una familia ensamblada con Ladislao, el hijo de ella, y Dante y Benicio, hijos del conductor y su anterior pareja. Barili suele compartir videos en sus historias y fotos junto a su futura esposa y los chicos. Hace unos meses, confió que le gustaría volver a ser padre junto a Lara.

El romance de Rodolfo Barili y Lara Piro se conoció en enero de 2020; En diciembre de ese año se comprometieron Instagram: @rodolfobarili

“Suena a cliché, lo sé, pero ya no me imagino la vida sin vos y eso me hace feliz. Tenerte. Amarte. Tenernos. Soñarnos. Estoy y sé que estás. Y sonrío de felicidad al saber que nos tenemos el uno al otro. Sonreí. Mucho. Porque nada puede ante eso. Te amo. Y nos amo juntos, los dos, los cinco”, le escribió el conductor a Lara en febrero pasado, por su cumpleaños.

LA NACION