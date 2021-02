El mensaje de Rodolfo Barili a Lara Piro en su cumpleaños: “No me imagino la vida sin vos”

Rodolfo Barili y Lara Piro todavía no pasaron por el altar, pero la pareja parece transitar una constante luna de miel, a juzgar por los mensajes que el periodista dedica a su prometida a través de las redes sociales. En el día del cumpleaños de la abogada, el conductor agasajó a su novia con una especial dedicatoria amorosa que consiguió los suspiros de sus seguidores.

“¡Feliz cumple, amor!”, expresó primero Barili en Instagram. “Amo comenzar otro cumpleaños junto a vos. Con nuestros ritos, con nuestras formas, con nuestras maneras de festejar la vida y de tenernos”, sumó junto a una imagen de ambos en primer plano.

El periodista se refirió a continuación a la satisfacción que lo invade al compartir sus días junto a su pareja. “Suena a cliché, lo sé, pero ya no me imagino la vida sin vos y eso me hace feliz. Tenerte. Amarte. Tenernos. Soñarnos”, añadió en el sentido mensaje.

Finalmente, el conductor de Telefe Noticias insistió en la solidez del vínculo. “Estoy y sé que estás. Y sonrío de felicidad al saber que nos tenemos el uno al otro. Sonreí. Mucho. Porque nada puede ante eso. Te amo. Y nos amo juntos, los dos, los cinco”, concluyó, refiriéndose a la familia ensamblada que crearon en comunión con los hijos de ambos.

Barili le propuso casamiento a su novia a finales del año pasado, cuando sorprendió a sus seguidores al compartir la propuesta de matrimonio que le hizo frente a su familia en pleno festejo en el día de Nochebuena.

Piro tiene 39 años, es abogada y, como ella misma se describe en su perfil en redes, es “una amante de su profesión” y también “mamá de Ladislao, acuariana de pura cepa, amiguera y celebrante de la vida”.

A comienzos de año, la pareja disfrutó de unas románticas vacaciones en Cancún, en México, donde pudieron desconectar de la rutina junto al mar. “Estamos listos para que llegues 2021″, afirmaban entonces.

