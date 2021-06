Luego dar un show sin medidas sanitarias, Damián Córdoba hizo su descargo: “Me pusieron entre la espada y la pared”

Tras la polémica protagonizada por el cantante de cuarteto Damián Córdoba, quien este sábado brindó un show en la capital cordobesa que infringió las restricciones para prevenir contagios, el artista se mostró arrepentido y pidió perdón a través de sus redes sociales.

“Estoy muy triste por todo lo que está diciendo y por todo lo que pasó”, dice el cantante en el video que publicó este domingo en su cuenta de Instagram. “Estoy para dar la cara y para decirles lo que realmente pasó ayer”, continuó.

El descargo de Damián Córdoba tras brindar un show sin medidas sanitarias - Fuente: Instagram

En su descargo, Damián Córdoba declaró: “Ayer, sábado, me encontraba en mi casa y me llega un mensaje de uno de los dueños para que fuera al local a almorzar”. Según relató, asistió al lugar con un amigo, donde lo esperaban con una mesa preparada al aire libre.

“Mientras estábamos almorzando, había un DJ poniendo música y después subieron dos chicas a cantar. En ese momento, uno de los dueños se me acercó para preguntarme si quería cantar. Yo le dije que no, que solo había ido a almorzar, pero que le agradecía”, explicó.

Luego, otro dueño del local se le acercó para ofrecerle lo mismo y, si bien Córdoba se negó, “la gente comenzó a aplaudir y a silbar”. De esta forma, el cantante justificó: “Créanme que me pusieron entre la espada y la pared. Ustedes me conocen muy bien, yo soy un artista y el impulso pudo más y subí “.

Damián Córdoba dio un show, a pesar del incremento de casos y las medidas restrictivas Gracias

Córdoba siguió: “Cuando subí, comencé a cantar y la gente estaba tranquila, cada una en su lugar. Hasta que en un momento vi que algunos se empezaron a levantar y para adentro me di cuenta de que eso no estaba bien. Así que decidí bajar e irme. Eso fue todo”.

Para finalizar su descargo, el cuartetero quiso aclarar que él no es el dueño del local y que no fue contratado para presentarse ahí. “Les pido disculpas y estoy muy arrepentido por lo que pasó. Estoy agradecido con todos por el aguante que me hacen siempre”.

En las fotos y videos del show es posible ver a cientos de personas nucleadas en el Visionaire Ruin Bar, sin respetar la distancia social y sin barbijo. Las imágenes del evento colmaron las redes sociales.

Según informó el medio cordobés Cadena 3, fuentes de la municipalidad confirmaron que en el local donde cantó Córdoba se realizó un operativo de seguridad. Como parte del mismo, se clausuró el bar por incumplimiento de las medidas sanitarias, pero no hubo personas detenidas.

Concientización

Hace tan solo ocho días, el cantante había participado de un video que emitieron desde el Poder Ejecutivo de la capital cordobesa para concientizar a la población, en el marco del día del cuarteto, un género característico en la provincia gobernada ahora por Juan Schiaretti.

“Pronto, artistas y bailarines nos vamos a volver a encontrar, pero mientras tanto queremos pedirte que te cuides”, decía Damián Córdoba, en ese material audiovisual.

Los conciertos están prohibidos en Córdoba donde, además, los locales gastronómicos solo pueden abrir al aire libre, hasta las 19, con un máximo de cuatro personas por mesa.

LA NACION