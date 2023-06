Tini Stoessel se hizo un repentino cambio de look en Madrid y sorprendió a sus seguidores: “Una sirena”

escuchar

Martina “Tini” Stoessel volvió a ser tendencia, esta vez no por su vida personal, ni por su música, sino por un rotundo cambio de look que no pasó desapercibido por sus fanáticos que no se pierden ningún detalle de su vida. Actualmente, está en Madrid, España, muy cerca de su novio Rodrigo De Paul. Así, en el medio de su apretada agenda, pasó por la peluquería para dejar atrás su oscura cabellera y reemplazarla por un nuevo color que es furor.

En varias ocasiones, la intérprete de “La Triple T” demostró que no tiene miedo de innovar a la hora de cambiar. Su estilo personal es imitado -aunque también cuestionado- por sus fans, desde los guantes largos hasta los tops y la forma de peinarse. En cuanto a esto, ella acostumbra a llevar el cabello largo, ya sea con ondas o lacio. El último tiempo lo llevó de color marrón, pero ahora, un posteo que realizó para sus 21 millones de seguidores dejó al descubierto que pasó por las manos de un reconocido peluquero que frecuentan varias celebridades argentinas y eligió un nuevo color para su melena.

Tini Stoessel suele realizarse distintos cambios de look para sus diversos trabajos (Foto Instagram @tinistoessel)

“España falta muy poquito para vernos en la gira. Ya casi nos vemos”, escribió Tini en la publicación, en referencia a los shows que dará a partir de junio. Pero si bien posó en un balcón madrileño con una ella vista de fondo y un llamativo vestido gris que dejó entrever sus tatuajes, fue su pelo el que se robó toda la atención. La melena continúa larga, pero ahora en un tono cobrizo que se acerca más al rojo que al marrón y es una de las tendencias del momento.

Tini Stoessel sorprendió a sus fans con su nuevo cabello cobrizo Instagram @tinistoessel

En menos de 24 horas, el posteo superó el millón de Me Gusta, y sus seguidores no tardaron en dejar sus comentarios, destacando el nuevo look. “Una sirena”; “Hermosa muñeca pelirroja”; “Cada día más hermosa”, fueron algunos de los mensajes. Incluso, su novio Rodrigo De Paul no escatimó en elogios: “Yo ya no sé qué escribir Tini”.

Desde Madrid, Tini Stoessel compartió su nuevo look Instagram @tinistoessel

Tini Stoessel se animó a cortarle el pelo a Rodrigo De Paul

Si bien Tini paso por el salón de belleza para cambiarse el color del cabello, recientemente demostró que tiene algunas habilidades en ese rubro. Su relación con Rodrigo De Paul parece atravesar un gran momento y se muestran juntos y enamorados, aunque los rumores de crisis nunca se silencian del todo. La confianza entre ellos es tal, que el futbolista le dejó incluso que le cortara el pelo.

Semanas atrás, el campeón del mundo, que demostró ser todo un fashionista, se animó a dejar el futuro de su apariencia en mano de los hinchas del Atlético de Madrid. La cuenta oficial del club subió un video, que él más tarde compartió en su propio perfil, donde preguntó, mismo tiempo que se tocaba la cabeza: “¿Qué les parece? ¿Les gusta el pelado?”. Habilitó la opción para que votaran por si o por no y las respuestas afirmativas superaron a las negativas. Fue así como la cantante incursionó en el mundo de la peluquería y con la maquinita en mano rapó a su novio.

Tini Stoessel se animó a cortarle el pelo a Rodrigo De Paul y el jugador mostró su nuevo look en las redes

