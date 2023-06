Camila Homs recordó un polémico momento vinculado a Tini Stoessel que todavía la avergüenza: “Me recontra arrepentí”

escuchar

Tras su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, el nombre de Camila Homs se hizo eco en las redes sociales y estuvo envuelto en varias polémicas. Las disputas con su ex y padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, fueron acrecentándose y si bien lograron calmar un poco las aguas, las cosas entre ellos permanecen tensas. En una entrevista que dio el fin de semana, le preguntaron si había algo de lo que se arrepentía y ella rememoró, curiosamente, una escena que protagonizó el 1 de enero en Punta del Este, donde interpretó un polémico canto contra Martina “Tini” Stoessel, actual pareja del futbolista.

Con un look total white, tradicional para empezar el año, a orillas del mar y con el celular en la mano, Homs protagonizó en enero un escándalo que se viralizó en las redes sociales y que la puso en el ojo de la tormenta. Mientras algunas personas que estaban en la fiesta cantaban “Tini se la come, Cami se la da”, ella, en lugar de hacer caso omiso a la situación, los incitó a continuar y hasta se sumó a ellos. El video causó total indignación entre los fans de la cantante y el futbolista, quienes no tardaron en pronunciarse al respecto.

Asimismo, tras el escándalo, Horacio Homs, su padre, salió a defenderla, aunque también se disculpó con Stoessel. “Camila nunca quiso hacer algo así. Ni siquiera escuchó bien lo que decía la gente. Tenía el parlante al lado y cómo que no se daba cuenta lo que decía la gente”, sostuvo en diálogo con Mitre Live y agregó: “Como padre de Camila les pido disculpas a Tini y a su familia después de esta situación que se generó”.

Ahora, seis meses después, la influencer estuvo en el programa La Tarde del Nueve (elnueve), donde en un momento le preguntaron cuál era el peor error que cometió en su vida. Si bien rápidamente respondió: “Creo que un montón”, tras pensarlo unos momentos seriamente, se sinceró y recordó la fiesta del primer día del año, dando cuenta de que sí fue consciente de lo que sucedió. “Bueno, esa noche de Punta que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, reflexionó.

“Yo no soy así. Era Año Nuevo, como que no me importó nada, estaba en una. Eso si dije, ‘¿Por qué?’. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, aseguró Camila y en la misma línea continuó: “Igual, no me suelo arrepentir de las cosas que hago. Uno comete un error, pero puede no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento”.

Si bien, en ningún momento mencionó el nombre de Tini Stoessel, no hizo falta para saber a qué se refería. En referencia a ese material, Camila aseguró que no le gustó verse así y reveló que le dio “mucha vergüenza” mirar los videos. Al oír ero, los conductores del programa aprovecharon para preguntarle cómo se lleva con el hate (el odio) en las redes.

“Lo que dice la gente que yo no conozco y que no me conoce, me entra por acá y me sale por acá”, enfatizó señalando sus oídos. “Me importaría si habla mal de mí alguien que me conoce”, recalcó. Para cerrar el tema, aseguró que tampoco borra los mensajes ni bloquea a la gente: “Cuando uno está seguro de sí mismo, creo que no le afectan esas cosas”.

