16 de octubre de 2019 • 12:15

El actor Rodrigo Noya fue protagonista de un rumor que lo relacionó afectuosamente con su ex pareja del Súper Bailando, Bianca Lovenitti.

En el programa Confrontados, la panelista Mimi afirmó: "Yo no sé si él (Noya) sigue de novio, pero me mandan la data. Estaban en el mismo boliche, ambos en una mesa vip con sus amigos. Me dijeron que se estaban destruyendo, casi teniendo sexo, literal".

Rodrigo Noya se enojó por el rumor que lo compromete con Bianca Lovenitti - Fuente: elnueve 03:21

Video

Actualmente Rodrigo está de novio con Martina Scigliano, y según el actor la pareja está en un gran momento. "Salí a bailar con el hermano de Martina y me encontré con Bianca. Me quedé hablando, fue mi compañera del Bailando y tengo una linda relación y nada más", le dijo Noya al sitio Primiciasya.com.

Y agregó: "La verdad que estas cosas te hacen mal, uno intentan tener una relación linda y estable y estas cosas las complican. No ayuda a nadie. Tengo un nene y me dejan siempre mal parado en cualquier situación".