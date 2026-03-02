Rating: cuánto midió el estreno de Puro Show Noche

Este verano, que en pocos días llega a su fin, fue el peor en 20 años para la televisión abierta si hablamos de rating. Los números de enero de la pantalla chica mostraron una preocupante baja, por eso hasta Telefe, canal líder, pensó estrategias para sumar audiencia. La llegada de Gran Hermano aumentó el encendido de febrero: 12.5 puntos el promedio total del segundo mes del año. Si bien subió 0.5 con respecto a enero, si lo comparamos con el mismo mes de 2025, bajó 1.5.

Cuando arrancó el año, eltrece tuvo un acierto con el estreno de La cocina rebelde. El ciclo de Jimena Monteverde logró buenos números, en un horario históricamente muy complicado para el canal. Debutó con 3,1 puntos, su pico de rating fue de 4,2, y el promedio del primer mes fue de 2,7 puntos. En el caso de Benjamín Vicuña, las cosas fueron más complicadas: The Balls! obtuvo un promedio de 2,3 puntos, en las 40 emisiones que tuvo al aire y el piso de rating que le dejaba a Telenoche condicionó la performance del noticiero.

El próximo lunes llegarán dos pesos pesados a la pantalla del canal que comanda Adrián Suar: Guido Kazcka con un programa que buscará talentos llamado Es mi sueño, de lunes a viernes a las 21.15 y Darío Barassi con el tradicional Ahora Caigo a las 18.15. Hasta que desembarque el ciclo de entretenimientos, el trece decidió programar por una semana la versión vespertina de Puro show con Pampito Perelló y Matías Vázquez, junto a Fernanda Iglesias, Nancy Duré, Angie Balbiani y Marcia Frisciotti (más conocida como Pochi de Gossipeame).

Este lunes a las 19 comenzaron con un piso de 2.9 puntos que le dejó Cuestión de Peso. “Bienvenidos a Puro show noche, no están equivocados, estamos un poquito nerviosos”, contó Pampito frente al estreno. La franja está siempre liderada por las novelas turcas y esta tarde no fue la excepción, Bahar marcó 6.5. Tras el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano, varias polémicas explotaron sobre la vida de la actriz. En el ciclo de eltrece se concretaron en el pedido de revocación de la absolución que la había beneficiado en la causa por presunta defraudación al Estado vinculada a la novela Mamá Corazón y el conflicto con Ricardo Biasotti, padre de su hija. Durante la primera media hora, se mantuvieron entre 1,7 y 2.3. Del otro lado, Yanina Latorre con el cantante L-Gante en el piso y la pelea de Nicole Neumann y Fabián Cubero por la fiesta de cumpleaños de 15 de su hija Allegra logró posicionarse segunda en el horario con un pico de 3.2 puntos. En eltrece tuvieron un mano a mano con Guillermo Francella, con quien repasaron su carrera y llegaron a una marca máxima de 2.8.

No es la primera vez que un canal decide duplicar un envío cuando los números le funcionan. Desde hace más de un año, Puro show se fue instalando a fuerza de información propia y chimentos con un tono amable frente a la dura competencia que tiene con Telefe. Cabe recordar que la noticia de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, de la que habló toda la televisión durante enero, fue primicia de Fernanda Iglesias. Con un equipo de producción cuya cabeza es Juan Cruz Medina, un joven profesional que conoce el rubro, el ciclo plantea bien los temas y no se engancha en las peleas estridentes entre el panel. A juzgar por los números de este lunes la tendrán que pelear.