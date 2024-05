Rodrigo Noya se sometió a una importante operación: “Estoy verdaderamente feliz”

Escuchar

Rodrigo Noya decidió someterse a una operación que implica un importante cambio en su vida. Para hacerlo, viajó a Mendoza y, mediante sus redes sociales, compartió todo el proceso que lo tiene verdaderamente entusiasmado. “Nueva etapa, estoy verdaderamente feliz”, escribió.

Cabe recordar que, hace algunas semanas, el actor dejó en claro su entusiasmo por darle paso a una nueva etapa de su vida, ya que anunció: “Los anteojos me acompañaron toda mi vida, formaron parte de mi personalidad y hoy decido operarme por una cuestión de salud”. Además, adelantó que mostraría todos los detalles en sus redes, y, fiel a sus palabras, el pasado martes contó que finalmente había llegado el día de la cirugía.

Rodrigo Noya viajó a Mendoza para operarse

Rodrigo Noya compartió los detalles de la operación que se sometió (Captura: Instagram)

“Hoy mismo me opero uno de los ojos y mañana el otro”, adelantó el actor, quien además dio detalles de cómo sería el procedimiento quirúrgico. “Muchos me estuvieron preguntando qué es lo que me voy a hacer. La operación consta de un lente intraocular, es decir, como un lente que va dentro del ojo”, precisó sobre la intervención.

Horas más tarde, el actor se mostró luciendo unos anteojos de sol y anunció: “Bueno, acá estoy, me operé el primer ojo (...) Salió todo increíble. Tengo que usar esto por el tema de las luces, pero después les voy a estar mostrando cómo quedó. Todo espectacular”.

En medio de su emoción, Rodrigo aprovechó el alcance de su cuenta de Instagram y le dedicó unas tiernas palabras de agradecimiento público para su novia, Camila, que lo acompañó en el viaje y en todo el proceso. “Lo lindo de dar este paso tan importante con vos. Lo lindo fue coincidir”, escribió la joven en su perfil, acompañando sus palabras con varias postales de ambos. Él, por su parte, le respondió a corazón abierto: “Gracias por cuidarme y acompañarme”.

Las reacciones de los usuarios tras la cirugía

Como era de esperarse, Rodrigo Noya también recibió el apoyo de sus colegas, seres queridos y seguidores, quienes le desearon lo mejor en el momento que está viviendo, que implica una nueva etapa y un gran avance para mejorar su salud. “Vamo ami”, escribió Pedro Alfonso, con quien viene de trabajar en la obra de teatro Misterio en la Cabaña junto a Paula Chaves, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Camilo Nicolás y Michelle Masson.

“Qué bueno Rodri”; “Grande Rodri, genios”; “Que buena decisión tomaste ver bien es un privilegio”; “Hermano… me opere de lo mismo hace 3 años ya y la verdad te cambia la vida... mucha suerte loco”; “Qué bueno Rodri, toda la mejor un abrazo” y “Te veo a vos y pienso... a mi nene en un futuro también lo van a operar hoy tiene 12 años como mamá me emocioné cuando te vi, no lo pude evitar... qué felicidad Rodri te abrazo”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por sus seguidores, que se sintieron emocionados por él.

LA NACION