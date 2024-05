Belu Lucius fue operada de un tumor en el ovario y contó detalles de la cirugía: “Tenía pelos y dientes”

Escuchar

Belu Lucius compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, cuando comunicó que debía ser intervenida por un tumor que se le desarrolló en el ovario derecho. La influencer, que posee más de tres millones de seguidores en Instagram, trató de transmitir tranquilidad y apoyo a las personas que puedan atravesar un momento similar y detalló su experiencia.

“Les cuento que tengo un tumor benigno, que me lo tienen que sacar hoy”, expresó la influencer en un video que compartió en su perfil de Instagram este domingo. Y continuó: “Mucha gente se piensa que el teratoma es un hijo que me comí o un hermano que me nace y que me lo comí cuando era chica. No es así”.

Belu Lucius contó su experiencia Instagram: belulucius

Posteriormente, Lucius detalló a sus seguidores su diagnóstico: “Un teratoma es un quiste de grasa y que tiene otros tejidos, por eso tiene pelos y dientes, y se forma en cualquier parte del cuerpo. A mí, fue en el ovario derecho”.

La influencer contó que decidió utilizar su alcance en redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a las personas que puedan atravesar una situación similar y sientan vértigo. “Tengo un tumor con pelos y dientes. Es mi último video de YouTube y quise hacerlo para acompañar a todas las que, en algún momento, tengan que operarse de algún quiste y cosita que les dé miedo y logran hacerlo siendo valientes”, aseveró.

Belu Lucius mostró el quiste para concientizar Captura de YouTube

Belu Lucius detalló que el teratoma que se desarrolló dentro de su cuerpo presentó un diámetro de cinco centímetros y reafirmó que estuvo en todo momento acompañada por su hermana Emily, su mamá y su pareja, el deportista Javier Ortega Desio.

En tanto, el médico ginecólogo y obstetra Juan Manuel Serini, popular en las redes sociales, acompañó la publicación de la influencer con un comentario: “El teratoma es un tumor benigno que no suele producir síntomas, excepto que sea de gran tamaño. Son tumores de ovarios muy frecuentes”.

Posteriormente, Lucius compartió las imágenes en las que apareció recuperada saliendo de la clínica y afirmó sentirse bien.

El mensaje de alerta de Belu Lucius acerca de la salud

El año pasado, Belu Lucius fue operada de urgencia tras asistir al médico por un dolor abdominal. La influencer tomó la decisión de chequearse para descartar cualquier complicación y acudió al Sanatorio Otamendi, donde los profesionales determinaron que debían intervenirla. Se trató de una apendicitis de urgencia.

Lucius compartió en sus redes sociales un mensaje de advertencia para que sus seguidores permanezcan atentos a su salud. “Escuchen a su cuerpo”, aseveró. “De esto hablo cuando digo que hay que prevenir. Vine por controles y me quedo un par de días”, apuntó la youtuber.

La influencer relató su experiencia en Instagram Instagram: Belulucius

Mientras tranquilizó a sus admiradores al asegurarles que todo en la operación salió bien y que se encontraba simplemente de reposo para recuperarse, Belu hizo hincapié en la necesidad de realizarse controles de salud, ya que en un inicio pensó que era hambre y se trataba de algo más grave. “Todo bien, no hay que preocuparse. Un pequeño dolor de panza”, relató.

Y cerró: “No se dejen estar. Háganse los chequeos. Escuchen su cuerpo”.

