Coti de Gran Hermano subió una foto con un mensaje positivo y sus seguidores la criticaron: “Nos está cargando”

Constanza Romero, conocida como Coti, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), realizó un posteo en las redes para demostrar que “dejó de tener miedo de mostrar su cuerpo tal cual es”. Lo hizo a través de la publicación de dos fotos suyas en ropa interior. Pero su intención de sumarse al movimiento body positive recibió el rechazo de los usuarios, que criticaron su mensaje de manera dura. “Esta mina nos está cargando”, expresaron, entre otras quejas, los seguidores de la influencer correntina.

El movimiento body positive apunta a que las personas puedan sentirse orgullosas de su cuerpo, aunque este no cuadre con las características que se otorga a la llamada ‘belleza hegemónica’. Así, cada vez son más las mujeres y hombres que se aceptan y se muestran sin pudor tal como son, sin filtros o “trucos” de Photoshop. Así, arrugas, cicatrices y otras marcas personales antes consideradas poco estéticas por los cánones sociales impuestos y establecidos hoy son celebrados.

El tuit de Coti Romero que despertó la crítica de sus seguidores Twitter / @cotyrommero

En este sentido, Coti quiso sumarse a esa línea de cuerpos empoderados y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje ilustrado con dos fotos suyas en ropa interior en el que escribió: “Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices. Hermoso”.

Muchos usuarios criticaron que Coti se subió al body positive cuando tiene un cuerpo hegemónico Twitter / @Lusuaarezz

Pero el problema para ella fue que sus seguidores no encontraron en los imágenes de la exparticipante del reality nada de lo que describió. Más bien, consideraron a la correntina como poseedora absoluta de eso que se conoce como “cuerpo hegemónico”. Y así se lo hicieron saber con algunos mensajes contundentes.

“Estoy espiritualmente cansada de ver minas hiper hegemónicas con un lomazo y unas facciones talladas a mano en el Olimpo haciéndose las body positive. Por favor, basta de tomar la bandera de luchas que no nos corresponden”, escribió, por ejemplo, la usuaria Pia, tras retuitear el mensaje de Coti.

La foto que subió Coti Romero, de GH, a sus redes y que generó polémica twitter / @cotyrommero

En el mismo sentido, otra tuitera, Lucía, también en un retuit, expresó: “A mí, tener q leer a b...das flasheando body positive cuando son lo más hegemónico que pisó el mundo me ponen bastante del o...te, pero convengamos que hace meses que no hacen otra cosa que decirle gorda de m... No entiendo cómo pretenden que no se la crea”.

Coti Romero dijo que acepta su cuerpo tal cual es y los usuarios la criticaron fuertemente Twitter / @_5_AALFE

De manera atinada, esta última usuaria de redes rescata el hecho de que, en las redes, a Coti varias veces la habían tratado de “gorda”. Y quizás el último posteo de la exparticipante haya sido una reacción a eso, de acuerdo con la tuitera.

Criticaron en redes a Coty Romero por subirse al movimiento body positive Twitter / @pia_dmn

Otra usuaria que opinó de forma similar a Lucía fue Nana del Rey, que escribió: “Muchas gracias por decirle gorda a Coty. Ahora tenemos otra flaca hegemónica dándonos cátedra de body positive a las q no nos entra un (talle) 48″.

Uno de los mensajes más indignados y más contundentes contra el posteo de Coti fue quizás el de Naiana, que escribió debajo del tuit de la ex hermanita: “¡Esta mina nos está cargando! ¿Celulitis? ¿Estrías? ¿Marcas? ¿Cicatrices? ¿Rollitos? Disculpame, pero me parece una burla a las que realmente tienen rollitos, celulitis estrías y todo lo demás. Imaginate una chica que realmente tenga todo eso. Ve tus fotos y se quiere pegar un tiro”.

