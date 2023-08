escuchar

El conductor y animador Ronnie Arias contó en las últimas horas que hace dos meses tuvo un ACV “silente”, sin síntomas, y que se encuentra haciendo chequeos para conocer su origen.

”El que tuve es un ACV silente”, indicó Arias en un audio enviado al programa “Mañanísima”, de Ciudad Magazine.

“Ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la (arteria) carótida o si tiene que ver con algo del corazón”, agregó.

Arias, a su vez, explicó: “No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina”.

En la actualidad, el animador de 61 años trabaja como panelista de “Poco correctos”, por eltrece, y conduce “Sanata”, por Radio Pop.

En una entrevista reciente con LA NACION, Arias contó que se recuperó completamente de un cáncer de laringe. “Me hago un estudio todos los años, estoy bien. Fue bravo, estuve mudo durante un año y pasé momentos muy duros, pero nunca tuve miedo a morir; sí a quedarme mudo. Hice de todo, medicina china, terapia de vidas pasadas, constelaciones familiares. Tuve cáncer y hace siete años que estoy libre, se puede curar, se puede hacer detección temprana, se puede salir adelante”, señaló.

