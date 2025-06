Rubén ‘Cacho’ Deicas rompió el silencio tras su salida de Los Palmeras: “Hoy y siempre”

Después de varios días de incertidumbre y rumores, Rubén “Cacho” Deicas rompió el silencio tras su sorpresiva desvinculación de Los Palmeras. Aún movilizado por la situación y mientras atraviesa un momento difícil, el cantante eligió expresarse públicamente y revolucionó las redes sociales con sus declaraciones.

A través de sus historias de Instagram, el vocalista abrió su corazón y expresó: “Nunca voy a dejar de agradecer todo el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre”. Y cerró con un contundente: “¡Gracias, amigos!”. Acompañó el mensaje con la canción “Cumbia compañera”, cuyas estrofas reflejan su estado de ánimo y dicen: “Cumbia, compañera de tantas noches llenas de encanto. Bórrame esta pena que me tortura, que me arrebata. Llévame contigo. Llévame muy lejos, que entre tus senderos de melodías quiero olvidar”.

El conmovedor mensaje de Cacho Deicas tras su salida de Los Palmeras (Captura: Instagram @cachodeicasoficial)

Este mensaje llega en medio de una semana cargada de rumores, versiones encontradas y desmentidas que circularon tanto en redes como en los medios. Fue por eso que, días atrás, el propio Cacho Deicas decidió romper el silencio para aclarar lo sucedido. En un posteo contó que tras haber atravesado un accidente cerebrovascular (ACV), tenía intenciones de volver a Los Palmeras, pero se encontró con una serie de exigencias para reincorporarse que, según él, eran incompatibles con su proceso de recuperación: “Me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”.

Ante esas condiciones, Cacho se negó y, pocos días después, recibió una carta documento en la que Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo, le comunicaba de manera formal la disolución de la sociedad artística por no poder presentarse a los compromisos pactados.

El contundente descargo de Cacho Deicas tras lo ocurrido (Captura: Instagram @cachodeicasoficial)

Tras el descargo, la respuesta del grupo no tardó en llegar y fue publicada en sus redes sociales. En el comunicado, Los Palmeras señalaron que la decisión se debía al estado de salud de Deicas y a la necesidad de continuar con el funcionamiento del proyecto musical. Justificaron la medida al asegurar que la banda debía seguir adelante con sus presentaciones y grabaciones: “El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente”.

Cacho Deicas habló de su desvinculación de Los Palmeras

Un conflicto que data de muchos meses

La salud de Cacho Deicas fue noticia en enero de 2025, cuando se conoció que había sufrido un ACV. La situación generó preocupación entre sus seguidores y lo obligó a frenar por completo su actividad profesional. Su ausencia de los escenarios se extendió durante varios meses, mientras crecía la expectativa por su recuperación y su posible regreso.

Según relató el propio Deicas, en mayo recibió el alta médica y se presentó en los estudios de la productora para sumarse a un ensayo, con la intención de participar en un show que tenian previsto en el Movistar Arena. Sin embargo, el reencuentro no fue el esperado. “Solamente acudió Adrián Forni a dicha presentación”, explicó el cantante. A partir de ese momento, comenzaron a evidenciarse señales claras de tensión y distancia entre los integrantes del grupo.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar. En los comentarios, cientos de personas le enviaron a Cacho mensajes llenos de afecto, admiración y respaldo, destacando su trayectoria y acompañándolo en este momento difícil.

Las reacciones no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @cachodeicasoficial)

“Cacho, leyenda de Santa Fe, sin vos no hay Palmeras”, escribió Dalila, referente de la movida tropical. En la misma línea se expresó Ezequiel Cwirkaluk, conocido popularmente como El Polaco, quien le dejó su apoyo: “Dale, esto recién comienza”.