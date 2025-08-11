Los Palmeras: Marcos Camino, muy duro con Cacho Deicas y en especial con sus hijos

Cuando el 10 de enero de este año Rubén “Cacho” Deicas sufrió un ACV, la unión entre los miembros de Los Palmeras sufrió un quiebre que terminó con la salida del cantante del grupo. Hoy, a poco más de un mes de la salida del músico de la banda, su compañero Marcos Camino habló al respecto .

“Con el presente de Los Palmeras no ha pasado nada, simplemente estos inconvenientes que hubo por la enfermedad de Cacho”, dijo el artista poco después de brindar un show en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate. “ Él tuvo un ACV isquémico del cual no salió en perfectas condiciones, todavía no se recuperó ”, sumó.

Según su compañero, Cacho venía mal desde hacía tiempo, razón por la que su participación en el escenario era cada vez menor. “Y ahora está mucho peor”, explicó. “Obviamente la voz especial que tiene él, se nota la ausencia, pero en lo musical no vas a encontrar nada distinto”, aseguró con respecto a la banda.

Toda esta situación tuvo su impacto en la opinión del público. “La gente me ha dicho de todo, porque cuando él se enferma, la gente pensó que lo dejamos tirado, y no es así. Todos los shows que hicimos este año que estaban programados, él cobró, incluso más de lo que debía ”, contó. “Y cobró más por una situación que no quiero decir en público”, agregó.

“Este hecho lo posicionó como una persona minusválida, como que es el débil, pero no es así. Yo fui a la casa, a hacer reuniones para tratar de recomponer esto, pero es imposible cuando tenés cinco hijos y los cinco hijos no están de acuerdo”, contó sobre las internas que tuvieron que enfrentar. “Tuvimos una reunión en donde él nos pidió ver un montón de papeles, de una sociedad de la que es parte. No son cosas de él, son cosas de los hijos. Cada hijo llevó un abogado distinto, entonces ya supera cualquier expectativa, porque él no participa de nada ”, explicó.

Según Camino, el problema principal serían los hijos de Deicas. “Cuando nosotros comenzamos muchos de sus hijos no habían nacido. Opinan, dicen, cada uno tiene su abogado, una cosa totalmente extraña. Además, los abogados se sorprendieron, porque todo lo que son bienes del grupo, como movilidad, estudio de grabación, equipamiento técnico o la oficina misma, son de mi propiedad, porque yo siempre fui un inversor, cosa que él no.

Según el músico, desde el comienzo de la banda, cada vez que había que comprar algo para capitalizarse lo hacía él con su dinero personal, ya que el resto por diferentes cuestiones no podía invertir. “Yo le brindo un servicio a Los Palmeras, porque cuando hubo que comprar cosas para la banda, las compraba yo con mi dinero”, explicó.

“Yo no me puedo entender con jóvenes que no tienen la más mínima idea, porque jamás se presentaron a la oficina a conocer cómo es este negocio, no lo saben”, continuó disparando contra los hijos de Deicas. “ Él no está en condiciones mentales de decidir y los hijos no se lo permiten ”, reveló.

“ La gente piensa que es una víctima de un grupo que le sacó provecho, pero es al revés, él consiguió todo lo que tiene a través de Los Palmeras ”, explicó sobre la situación de la agrupación.

A pesar de los años transitados juntos, Caminos siente que no hay vuelta atrás en esta situación. “ Pasaron muchas cosas, me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma, especialmente uno de los hijos de él que dijo barbaridades, y es difícil decir no pasó nada, sigamos. No. Perdono pero no olvido, y lo peor es que él no salió a decir ‘la cosa no es así’, aprovechó la situación para victimizarse”, aseguró. “Nosotros vamos a seguir adelante y veremos si la gente [hasta acá] nos siguió por él o por el grupo”.

Para finalizar, el músico aseguró que Deicas, cuando decidió abandonar la banda, no pensó en las 22 familias que viven gracias a Los Palmeras. “Él se fue a su casa y los dejó a todos en banda”, dijo y confesó que el vínculo siempre fue extraño. “Hace 55 años que lo conozco y jamás me invitó a comer a su casa. Vos sacá tus conclusiones como quieras. Él a mi casa si ha venido”, culminó.