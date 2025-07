Tras recuperarse de un ACV, Cacho Deicas tuvo su gran regreso a los escenarios, lejos de Los Palmeras

Según pudo saber LA NACION, Rubén “Cacho” Deicas vivió el viernes por la noche un emotivo regreso a los escenarios en lo que fue su primera presentación en vivo luego de su alejamiento definitivo de Los Palmeras.

De buen humor y enfundado en un traje color negro, el cantante santafesino interpretó cuatro canciones ante unas 600 personas, en el Teatro Luz y Fuerza, de Santa Fe. Si bien el espectáculo principal estaba a cargo de la banda uruguaya Los Iracundos, el anuncio de que Deicas oficiaría de invitado especial revolucionó al teatro. “ La gente lagrimeaba y pedía más , todos fueron al show para verlo a él. Las entradas estaban agotadas desde hace un mes”, le aseguró un asistente del show a este medio.

Cacho Deicas se emocionó en el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe, en lo que fue su primer show después de su disputa con Los Palmeras gentileza

El recital comenzó a las 21.30 y Deicas pisó el escenario a las 22.45, frente a un público que no hizo más que celebrar su presencia. Según pudo saber LA NACION, el artista se mostró conmovido ante el recibimiento que le hicieron sus fanáticos. A lo largo de su segmento, el cantante ofreció una versión acústica de “Olvídala” e incluso se animó a bailar durante la interpretación del clásico “Bombón asesino”.

Cacho Deicas interpretó cuatro canciones, entre ellas "Bombón asesino" y "Olvídala" gentileza

Caminos separados

El 25 de junio, a casi siete meses de que Cacho Deicas dejara el escenario por un problema de salud, Los Palmeras anunciaron el alejamiento definitivo de su exvocalista. Un día antes, el cantante había subido un video a sus redes sociales, en el cual anunciaba que continuaría con su carrera, aunque no daba más detalles, y sumaba un texto en el que informaba sobre su desvinculación de la banda a la cual, según sus propias palabras, le dedicó su vida. Dos semanas después, la desvinculación ya era un hecho y el grupo sacó su primer tema sin Cacho, con Natalie Pérez como invitada, “Cuando estoy junto a ti”.

Casualmente -o no- esa misma semana, Deicas volvió al ruedo y con muy buenas noticias para sus fanáticos. Primero publicó un video cantando “Cumbia sobre el mar”, con uno de sus nietos haciendo las veces de percusionista. Luego, los diarios de Santa Fe anunciaron su regreso a las tablas: sería el invitado de lujo de Los Iracundos , el grupo de cumbia uruguayo creado en 1958. Juan Carlos Velázquez, fundador y director de la banda, confirmó la cita en el teatro Luz y Fuerza. “Sold Out, gracias por tanto cariño y gracias Deicas por volver a los escenarios”, escribieron desde las redes sociales antes del show.

La ruptura y versiones cruzadas

“Lamentamos profundamente la situación que estamos atravesando como grupo. Tras múltiples intentos de acercamiento personal a Rubén Deicas para conocer su evolución de salud, el 22 de mayo recibimos una carta documento en la que manifestaba su imposibilidad de continuar cumpliendo con las actividades propias de la sociedad”, anunció a través de un comunicado el grupo Los Palmeras en junio.

El 9 de enero el vocalista había sufrido un ACV y por recomendación médica debió alejarse de los escenarios. En ese momento la banda siguió con varias de las presentaciones pactadas con Pablo López como reemplazo. La salida de Deicas, que parecía que sería algo temporal, se fue convirtiendo en un hecho definitivo a medida que pasaban los días. Uno de los primeros indicios fue cuando en el mismo mes del episodio de salud, la persona que le maneja las redes cambió su descripción en Instagram, así dejó de ser “cantante de Los Palmeras” para ser “cantante de cumbia”.

En medio de rumores de ruptura, Marcos Camino contó a El Litoral que había podido encontrarse con su compañero y darle un abrazo y desde las redes sociales, los intérpretes de temas como “Bombón asesino”, “Doble vida” o “Soy sabalero”, celebraban cada paso en la mejoría de su colega: “Estamos muy contentos, Cacho se está recuperando y pronto estará de vuelta en los escenarios para compartir las citas más inolvidables”.

“Él es Marcos y yo soy Cacho, estamos programando y reprogramando los shows que tenemos por delante. Ahora dependo de los médicos. Ya vamos a volver a la ruta”, anunciaba Deicas a fines de marzo en un video subido a las redes sociales de Los Palmeras en el que se abrazaba a su ahora excompañero. Aquellas demostraciones mutuas de afecto hicieron que resultara aún más sorpresivo para los fanáticos el final.

La palabra de Cacho Deicas sobre Los Palmeras

En junio la banda anunció con el comunicado antes mencionado la ruptura y aseguraba que había sido Deicas, quien a través de una carta documento les informaba su “imposibilidad de continuar cumpliendo con las actividades”. Un día antes, él había dado una versión opuesta de los hechos: “En mayo, con aval médico, me presenté a ensayar, pero solo acudió Adrián Forni (representante). Luego me mandan los requisitos para que pudiera volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad de usar mis redes sociales. A los días fui informado por carta documento del pedido de Marcos Camino de disolución por no poder cumplir con los shows pactados”.