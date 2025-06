Tras la polémica, Alex Caniggia y Melody Luz reaparecieron juntos y despertaron rumores de reconciliación

Después de tres años de relación y una hija en común, Melody Luz y Alex Caniggia se separaron el pasado 19 de abril. En su momento, ambos decidieron no dar detalles sobre los motivos de la ruptura, pero con el tiempo la tensión creció: primero surgieron rumores que vinculaban al mediático con una nueva pareja, lo que generó la furiosa reacción de la bailarina en redes sociales. Luego, fue la propia Melody quien confirmó que había iniciado una nueva relación, lo que terminó de encender la polémica. Sin embargo, en medio del distanciamiento y con sus vidas aparentemente por caminos distintos, un gesto reciente entre ellos volvió a dar que hablar y avivó con fuerza los rumores de reconciliación.

Para sorpresa de sus seguidores, Alex Caniggia compartió en sus redes sociales una historia que no pasó desapercibida: en la imagen se lo ve abrazado a Melody Luz y a su hija Venezia, en una postal familiar que rápidamente generó todo tipo de reacciones en redes. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la foto, donde escribió: “La familia, lo más importante, cuídenla”. De esa manera, dejó entrever un posible acercamiento y despertó aún más las especulaciones sobre una reconciliación entre los ex.

Con su hija en brazos, Alex y Melody sorprendieron con una postal familiar (Captura: Instagram @alexcaniggia)

En un primero momento, Melody Luz decidió hacer solo una breve aclaración en Instagram: “Todo muy LAM, pero no tengo ganas de hablar”. Con sus palabras, dejó en claro que no estaba dispuesta a revelar lo que pasaba. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores: en la historia que subió por su cuenta se la ve con el mismo buzo que en la foto publicada por Alex, lo que refuerza la idea de que la imagen es reciente y no un recuerdo del pasado.

La foto encendió los rumores de una reconciliación tras el escándalo (Captura: Instagram @melodyluz)

A las pocas horas, Melody Luz decidió repostear la postal familiar en su cuenta de Instagram y sumó una frase que no pasó desapercibida: “Pase lo que pase, siempre será mi familia”. Con ese mensaje, la bailarina dejó entrever un posible cambio de carátula respecto al vínculo con Alex Caniggia, a quien había acusado de infiel tras descubrir, en más de una oportunidad, que se mensajeaba con otras mujeres mientras estaba con ella.

La respuesta de Melody Luz (Captura: Instagram @melodyluz)

Todo esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que, tras anunciar su separación, Melody Luz dejó en claro en diversas entrevistas lo mal que la pasó junto a Alex. En Puro Show (eltrece) confesó: “Todas las noches me la pasaba llorando en la almohada sin que él escuche”. Ahí admitió que había sufrido un desgaste emocional y añadió: “Sentía que estaba fracasando… a mí se me faltó el respeto”. Además, explicó que su perseverancia se basó en la idea de que él podía cambiar. Por eso, este gesto de cercanía no solo sorprendió, sino que reavivó la polémica entre quienes evaluaban si realmente puede haber un acercamiento tras un vínculo tan conflictivo.

Melody Luz reveló lo mal que la pasó mientras estaba en pareja con Alex Caniggia

Un dato no menor es que Melody también había confirmado públicamente que estaba en pareja con el cocinero Santiago del Azar. En el último tiempo, ambos se mostraron juntos en redes sociales y en distintos eventos, compartiendo fotos, videos y gestos de cercanía que daban cuenta de una nueva etapa en la vida afectiva de la bailarina. Por eso, la aparición de la imagen familiar junto a Alex y el mensaje que la acompañó no solo sorprendió, sino que también generó confusión entre sus seguidores.

En el mes de mayo, Melody había confirmado su romance con el cocinero Santiago de Azar (Foto: Instagram @melodyluz)

Hasta el momento, ninguno de los dos brindó demasiados detalles sobre el vínculo actual que los une, por lo que no está claro si se trata de una reconciliación sentimental o simplemente de un gesto de madurez en el que decidieron dejar atrás las diferencias y unirse como familia por el bienestar de su hija. Mientras tanto, la postal genera reacciones y alimenta las especulaciones en redes sociales, en una historia que, al parecer, aún no escribió su capítulo final.