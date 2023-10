escuchar

El miércoles por la tarde en Neura, los estudios de streaming de Alejandro Fantino, se vivió uno de los momentos más tensos desde el estreno del canal. Durante la transmisión en vivo de Universo Fantino, el conductor tuvo un fuerte cruce con su compañero Sergio “Tronco”Figliuolo, al no coincidir con sus posturas políticas. El panelista abandonó el ciclo en medio de una desatada furia. Más tarde, el periodista desestimó una confrontación por fuera del aire y mostró en redes sociales cómo continuó la situación.

“Como somos familia, la noche termina con cena en banda”, escribió Alejandro Fantino junto a una imagen en la que posó con su esposa, Coni Mosqueira, y Sergio “Tronco”Figliuolo, que compartió en su cuenta de Instagram. De esta forma, el periodista dio por finalizada las especulaciones que indicaban la mala relación laboral con su colega, a quien define como más que un amigo, “como a un hermano”.

Fantino limó asperezas con su compañero, tras el cruce en vivo (Foto Instagram @fantinofantino)

La discusión ocurrió durante la transmisión en vivo de Universo Fantino, cuando analizaban los resultados de las elecciones generales para elegir nuevo presidente de la Argentina. En esta instancia, Fantino acusó de “gorila” a su compañero y este reaccionó: “Vos no seas setentista del o... de llamar ‘gorila’ a la gente porque piensa diferente”.

Asimismo, acusó al conductor de no estar conectado con la realidad debido a su buena situación económica, y en ese momento se enfrentaron sin filtros al hablar tanto de los bienes que tiene cada uno como a las horas de trabajo que cumplen a diario. La tensión incrementaba con gritos. La secuencia terminó cuando “Tronco” abandonó el estudio en medio de golpes.

El resto del staff quedó en silencio, y el propio conductor se mostró muy sorprendió por la reacción. Sin embargo, se ocupó de ir a buscar a su compañero, quien más tarde volvió a ocupar su silla. Le siguió una charla fuera del aire y una noche cerrada con una cena con todo el equipo. Así lo retrataron en redes sociales.

Además, Fantino compartió un video en Instagram en el que se muestra al equipo reaccionando ante el momento de furia. “Le queríamos explicar. Estamos totalmente locos. Somos tendencia, nunca fuimos”, dijo entre risas el conductor, quien revisó en redes sociales cuánto se hablaba de ellos. Entre risas, ambos se mostraron muy compinches.

“A toda la gente que donó plata para ayudarme a arreglar la notebook que rompí, no me donen más”, expresó Tronco al momento que tomó el mando del video, ya que en su momento de furia golpeó su computadora y los seguidores del programa armaron una campaña para recaudar dinero y poder arreglarla. Sin embargo, Fantino se comprometió a regalarle una nueva, y argumentó que a pesar de que fue acusado de no vivir en la realidad debido a su poder adquisitivo, usaría su dinero para ese fin.

De esta forma, los dos colegas dieron por sentado que este abrupto momento no es tan raro en su relación debido a las charlas subidas de tono que suelen tener. Ambos demostraron que no estaban ofendidos, y que su relación está intacta tanto en lo laboral como en lo personal.