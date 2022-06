Sabrina Carballo se sinceró y reveló si se separó de Chanchi Estévez por Nicolás Cabré

Tras la salida de Sabrina Carballo de El hotel de los famosos (eltrece), la actriz fue invitada a varios programas de televisión para hablar sobre su paso por el reality. Además, le preguntaron por su vida privada y sus vínculos con otros famosos.

Este viernes, la ex Amigovios estuvo en el piso de Socios del espectáculo (eltrece), donde se abrió completamente y respondió sin dudar todas las preguntas que le fueron haciendo. “¿Tuviste algo con Nicolás Cabré?”, quiso saber Mariana Brey en un momento de la entrevista.

Rápida de reflejos y algo sorprendida, Carballo respondió con un tajante: “No”. Luego, explicó: “Fuimos amigos y nos llevamos muy bien”. A su vez, explicó algunos de los motivos por los que nunca salió con el actor.

“Primero, Nico estuvo de novio con una compañera, Celeste Cid, y habiendo tantos hombres prefiero elegir a alguien que no haya estado en pareja con una amiga. Yo fui amiga de Celeste, entonces no me mezclaría”, aseguró en referencia a los rumores que circularon a principio del milenio, que indicaban que ella y Cabré habían sido pareja, y que volvieron a difundirse en las últimas semanas.

Según aclaró Brey, “en su momento” se dijo que Carballo y Maximiliano “Chanchi” Estévez —quienes vivieron un apasionado noviazgo hace más de una diez años y volvieron a encontrarse en El hotel de los famosos— se habían separado por Cabré. Sin embargo, la actriz se encargó de desmentir los rumores.

El papá de Jesica Cirio cruzó a Sabrina Carballo: “Tendrá que retractarse”

Luego de los polémicos dichos de Sabrina Carballo hacia Jésica Cirio, el padre de la conductora, Horacio, hizo un duro descargo contra la actriz. Si bien el hombre no tiene una buena relación con su hija y no habla con ella desde hace 10 años, no dudó en defenderla.

Todo comenzó el miércoles pasado cuando en el programa LAM (América), mostraron un video de Carballo criticando a la modelo. Se trata de un vivo de Instagram que había sido grabado el año pasado, en el que se ve a la exparticipante del Hotel de los famosos burlándose del aspecto físico de Cirio. Si bien en ningún momento dice su nombre, lo da a entender. Entre las incriminaciones que hace, afirma que “un conocido había pagado 20.000 dólares para pasar una noche” con la modelo.

Los dichos de Carballo no cayeron para nada bien y de acuerdo con la periodista Pía Shaw, Cirio tomará cartas en el asunto e iniciará acciones legales contra la actriz.

Ahora, el padre de Cirio rompió el silencio y este viernes fue entrevistado en Mitre Live, donde se refirió a la polémica. “Me pareció una locura”, aseveró el hombre. “Está en proceso una demanda y ella tendrá que demostrar lo que dijo”, adelantó el Horacio, quien no se mostró sorprendido. “No me extraña, porque siempre hablan”, criticó en referencia al ambiente farandulero.

Al ser consultado sobre si Carballo deberá “comerse sus palabras”, Horacio no lo dudó: “Calculo que sí, porque si no puede fundamentar lo que dijo, tendrá que retractarse”. “No se puede salí a hablar de una persona de forma gratis. Si no tenés algún tipo de fundamento no podés salir a hablar cualquier b... y que no pase nada”, completó.