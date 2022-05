Matilda Blanco hizo llorar a Sabrina Carballo en El hotel de los famosos: “Sos una mosca muerta”

El hotel de los famosos (eltrece) arde. En los últimos días hubo un gran cambio en la dinámica del reality con la vuelta de participantes eliminados, que entraron al juego por el repechaje. La decisión no cayó bien entre quienes continuaban en carrera, ya que consideran injusto que compitan nuevamente con información que tienen desde afuera. Los ánimos no son los mejores y eso quedó expuesto en un enfrentamiento que comenzó entre los miembros del staff y los huéspedes. Matilda Blanco y Sabrina Carballo protagonizaron la primera pelea, que promete no ser la única, y todo terminó de la peor manera.

De acuerdo con la dinámica del programa, los miembros del staff deben servir quienes integran el de huéspedes. El primer grupo es conformado por quienes ingresaron tras el repechaje y, por eso, utilizaron su posición para generar un enojo en sus compañeros. Al momento del desayuno, ofrecieron un escaso menú y les dieron un tiempo para que lo consumieran. La furia comenzó a verse en cada uno de los participantes que no entendían la nueva reglamentación.

Escandalosa pelea de Matilda Blanco y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

Matilda Blanco fue la primera en mostrarse desganada al momento de realizar su trabajo. Guiada por la venganza, la asesora de moda prometió tomar revancha tras su vuelta y no dudó en dejarlo en claro. Tal es así que al momento de darle el desayuno a Martín Salwe, lo golpeó en la nuca. Testigo de la situación, Sabrina Carballo estalló en furia, lo que minutos más tarde derivó a un enfrentamiento cara a cara.

Visiblemente enojada, la actriz le consultó a Walter Queijeiro sobre la nueva reglamentación, a lo que el periodista afirmó que se trata de una decisión grupal. En ese momento ingresó Blanco y Sabrina se molestó por una actitud e ironizó: “La gente que no saluda es maleducada. Tenía esa duda, ¿me dijiste eso? Perfecto”. Sin dudarlo, su compañera le respondió: “Y vos sos una mosca muerta”.

El cruce de palabras comenzó mientras ambas caminaban por las instalaciones del hotel. Enojada, Sabrina le pidió a su compañera que no le falte el respeto y no sea maleducada. “Ay, no sabés cómo me afecta”, se limitó a responderle la asesora.

Muy molesta, Carballo fue tajante: “Yo no estoy jugando Matilda. No me faltes el respeto porque la vas a pasar mal”. Al escucharla, su rival fue lapidaria: “¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi? Andá a llorarle a él por lo que te dije. Andá a llorar”. De esta manera la “chicaneó” con Estévez, quien también forma parte del reality y fue pareja de la actriz hace muchos años.

Cara a cara nuevamente, ninguna dio el brazo a torcer y de hecho Blanco estalló de bronca. “¿Pero quién sos para decirme que no te falte el respeto? ¿Quién sos, sos alguien?”, le preguntó desencajada.

El llanto de Sabrina

Con tonos cada vez más elevados, los gritos llamaron la atención de los demás compañeros y fue Locho Loccisano, quien intervino para que la situación no pase a mayores. Tomó a Sabrina del brazo y la intentó alejar de Matilda.

La pelea terminó con la salida de Carballo de la cocina y, ya en el jardín, fue consolada por el resto de sus compañeros. Si bien intentaron calmarla, escucharon que esbozó la posibilidad de retirarse del juego: “Me quiero ir a mi casa, yo no tengo mucho filtro en mi vida”.