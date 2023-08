escuchar

La llegada de El Debate del Bailando (América) comenzó con muchas polémicas antes de que empiece el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, cuyo estreno está previsto para el lunes 4 de septiembre. Una de ellas es la tensión entre Sabrina Rojas y Ximena Capristo que se reavivó en las últimas horas con una declaración de la actriz y que continuó con la respuesta de la ex Gran Hermano.

Todo comenzó cuando Capristo contó que estaba distanciada de quienes solían ser su grupo de amigos: Paula Chaves, Pedro Alfonso, Sabrina Rojas y Luciano Castro. En LAM (América) dio sus motivos del distanciamiento.

“Te voy a ser sumamente sincera. Realmente me pareció que había un manoseo de ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra’, y a mí me gustan las cosas claras. Si soy amiga de seis personas, tres parejas, compartimos todo y si una ya me habla mal de la otra, digo mmm...”, explicó y, ante la pregunta de Ángel de Brito de si había relación con estos famosos, la panelista agregó que tenía “buena onda con todo el mundo”.

Las declaraciones de Ximena Capristo contra Sabrina Rojas

Estas imágenes fueron expuestas ante Sabrina Rojas, una de las participantes del Bailando, quien fue la invitada de El Debate del Bailando el domingo pasado. Tras el videoclip, la actriz tuvo su derecho a réplica. “A Ximena y Gustavo los quiero mucho y nos conocemos hace muchos años. Tengo un cariño muy grande por la familia que son ellos”, introdujo.

Sabrina Rojas le respondió a Ximena Capistro

Luego agregó: “La última vez que nos vimos, ellos vinieron a almorzar a casa. No estaban Paula y Pedro. Fue previo a que nosotros, con Luciano (Castro), nos fuéramos a Mar del Plata”.

Tras ese verano, Ximena Capristo comenzó como panelista de un programa de El Nueve y, según la actriz, empezó a “picantear” en un momento complicado a nivel familiar.

“Si se hablaba de Luciano o de mí, en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba. Siento que algo le sucedió en ese verano y nunca lo charlamos. Nunca entendí qué le pasaba. Estábamos pasando un momento familiar complicado y vos podés entender que picantee a cualquiera, pero alguien que estuvo comiendo en tu casa, no”, señaló.

Ximena Capristo le contestó a Sabrina Rojas por su versión sobre el final de su amistad Instagram: @ximenacapristo

“A partir de ahí, no nos hablamos más con Ximena. Yo siento que por algo ella se ofendió. Tal vez, ese verano, debí preguntarle qué le pasó. Igual, no me enojo porque sé que es buena gente. Pero lo que hizo, me descolocó. No lo entendí”, concluyó Rojas.

No obstante, ante las declaraciones, Capristo redobló la apuesta y le envió un mensaje vía historias de Instagram. “‘Picantea’. No es cierto, te la contaron mal. Jamás en tu contra...”, manifestó la panelista y arrobó la cuenta oficial de Sabrina Rojas. “Vi la nota que hicieron ayer. Igualmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga”, escribió junto a un emoji de un ají picante.

Todo este conflicto se da a pocos días de que comience el Bailando 2023 (América) donde Paula Chaves participará del programa apertura, mientras que Sabrina Rojas es una de las participantes que competirá en el certamen. Ximena Capistro, por su parte, se sumó al staff de panelistas de LAM, en la misma señal que se desarrollará el nuevo ciclo conducido por Marcelo Tinelli.